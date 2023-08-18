KNAB наложил штраф на бывшего директора Огрского музея

KNAB установило, что Смилтниеце отдавала приказы, затрагивающие личные интересы ее супруга. Приказы о назначении премий и надбавок. KNAB опубликовал информацию о выявленном нарушении на своем сайте.

Смилтниеце, как государственное должностное лицо, должна была немедленно письменно сообщить вышестоящему должностному лицу или коллегиальному учреждению, а именно руководству самоуправления Огрского края, о конфликте интересов с ее родственником, чтобы руководство самоуправления могло назначить другое лицо для издания распоряжений относительно супруга Смилтниеце.

За это нарушение KNAB привлекло должностное лицо к административной ответственности, наложив штраф в размере 310 евро.

Смилтниеце обжаловала решение KNAB, однако решение вступило в силу, и она уплатила штраф в государственный бюджет.

Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского музея истории и искусства Эвии Смилтниеце, она уволилась.

Смилтниеце прекратила трудовые отношения в соответствии с ч. 5 ст. 100 Закона о труде, которая предоставляет работнику право расторгнуть трудовой договор в письменной форме без соблюдения срока предупреждения, указанного в настоящей статье, при наличии уважительной причины. Такой причиной признается любое обстоятельство, которое по соображениям нравственности и справедливости не позволяет продолжать трудовые правоотношения.

Это означает, что после подачи заявления трудовые отношения закончены и согласие работодателя не требуется.

Конфликт между руководством самоуправления Огрского края и работниками музея начался в феврале, когда работники музея в открытом письме возражали против плана председателя совета Эгилса Хелманиса провести выставку коллекции фарфора российского олигарха Петра Авена в музее.