Национальная полиция Украины сообщила о подозрении российского олигарха и владельца Альфа-банка в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов), пишет "Медуза".
Украина обвинила Михаила Фридмана в выводе 19 миллионов долларов в офшоры
В заявлении Нацполиции говорится, что для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату вознаграждений за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.
Правоохранительные органы Украины считают организатором преступной схемы владельца "Альфа-банка", которого обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, подделке документов и уклонении от уплаты налогов.
Имя "подсанкционного российского олигарха" в сообщении Нацполиции Украины не указывается, однако исходя из перечисленных фактов и сопровождающего публикацию видео
можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.
В рамках дела о выводе средств из "Альфа-банка" подозреваются восемь лиц: бывший председатель и исполняющий обязанности председателя правления банка, три владельца оффшорных компаний и три директора фиктивных предприятий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!