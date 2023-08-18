Украина обвинила Михаила Фридмана в выводе 19 миллионов долларов в офшоры

В заявлении Нацполиции говорится, что для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату вознаграждений за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.

Правоохранительные органы Украины считают организатором преступной схемы владельца "Альфа-банка", которого обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, подделке документов и уклонении от уплаты налогов.

Имя "подсанкционного российского олигарха" в сообщении Нацполиции Украины не указывается, однако исходя из перечисленных фактов и сопровождающего публикацию видео

можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.

В рамках дела о выводе средств из "Альфа-банка" подозреваются восемь лиц: бывший председатель и исполняющий обязанности председателя правления банка, три владельца оффшорных компаний и три директора фиктивных предприятий.