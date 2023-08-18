Град, ливни и наводнения: синоптики о погоде на следующую неделю

В субботу и воскресенье, а также в ночь на понедельник во многих регионах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные грозовые ливни, которые могут вызвать временное затопление низких мест, возможен град.

Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит от +23 градусов на побережье до +30 градусов на юге страны. Ночью температура воздуха будет не ниже +15 градусов.

В понедельник температура не превысит +25 градусов, а затем станет прохладнее, и в самые холодные ночи температура опустится до +10 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди.