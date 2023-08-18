Пт, 18.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Град, ливни и наводнения: синоптики о погоде на следующую неделю

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Evija Trifanova/LETA

В предстоящие выходные в Латвии сохранится жара до +30 градусов, а на следующей неделе станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы погоды.

В субботу и воскресенье, а также в ночь на понедельник во многих регионах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные грозовые ливни, которые могут вызвать временное затопление низких мест, возможен град.

Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит от +23 градусов на побережье до +30 градусов на юге страны. Ночью температура воздуха будет не ниже +15 градусов.

В понедельник температура не превысит +25 градусов, а затем станет прохладнее, и в самые холодные ночи температура опустится до +10 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх