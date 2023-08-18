Два инспектора Продовольственно-ветеринарной службы обвиняются во взяточничестве

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) предало прокуратуре уголовный процесс против двух должностных лиц Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) за взяточничество, сообщает агентство LETA.
Собранные в ходе досудебного расследования KNAB доказательства свидетельствуют, что одна инспектор PVD, осуществляя проверку ввезенного в Латвию груза товаров, констатировала в грузе недостатки. Инспектор PVD при помощи посредников потребовала и получила взятку от представителя проверяемой компании, занимающейся распространением сладостей, печенья и аналогичной продукции.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что и другая инспектор PVD в ходе проверки груза, констатировав недостатки, при помощи посредников потребовала и получила взятку от невыясненного в ходе расследования лица.
В целом, взяточники при помощи двух посредников передали 480 евро.
Целью взяток было добиться, что чиновники приняли благоприятные решения PVD по отношению к проверяемым грузам. В частности, несмотря на констатированные во время проверок недостатки, разрешили дальнейшее продвижение грузов - транзит и импорт.
KNAB просит начать уголовное преследование двух должностных лиц и трех физических лиц, а также продолжить начатый в ходе досудебного расследования процесс применения мер принуждения к юридическому лицу, в интересах которого были совершены преступления.
KNAB начал уголовный процесс 22 марта 2023 года.
Генеральный директор PVD Марис Балодис рассказал, что по упомянутому делу PVD сотрудничает с KNAB и предоставляет всю необходимую для следствия информацию.
Кроме того, он сообщил, что одна из упомянутых сотрудниц PVD отстранена от исполнения служебных обязанностей, в свою очередь вторая еще до начала процесса была переведена на другую должность, не связанную с экспортным контролем товаров.
Балодис также указал, что в PVD, как контролирующем учреждении, риск коррупции всегда был высок, поэтому в службе введен механизм внутреннего контроля, позволяющий проверять работу каждого инспектора. Кроме того, установлен строго регламентированный порядок инспекций и в службе разработана внутренняя процедура того, как поступать в случаях, когда предлагается взятка.
Гендиректор PVD отметил, что служба осуждает и считает недопустимым злоупотребление служебными полномочиями, а также призвал предпринимателей незамедлительно сообщать о случаях, когда недобросовестные работники PVD злоупотребляют своими полномочиями.
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