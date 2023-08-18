Два инспектора Продовольственно-ветеринарной службы обвиняются во взяточничестве

Генеральный директор PVD Марис Балодис рассказал, что по упомянутому делу PVD сотрудничает с KNAB и предоставляет всю необходимую для следствия информацию.

Кроме того, он сообщил, что одна из упомянутых сотрудниц PVD отстранена от исполнения служебных обязанностей, в свою очередь вторая еще до начала процесса была переведена на другую должность, не связанную с экспортным контролем товаров.

Балодис также указал, что в PVD, как контролирующем учреждении, риск коррупции всегда был высок, поэтому в службе введен механизм внутреннего контроля, позволяющий проверять работу каждого инспектора. Кроме того, установлен строго регламентированный порядок инспекций и в службе разработана внутренняя процедура того, как поступать в случаях, когда предлагается взятка.

Гендиректор PVD отметил, что служба осуждает и считает недопустимым злоупотребление служебными полномочиями, а также призвал предпринимателей незамедлительно сообщать о случаях, когда недобросовестные работники PVD злоупотребляют своими полномочиями.