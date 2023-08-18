"Не понимаю, почему не ведется расследование". Дочь привлекла к поискам отца даже гадалку

"Он приехал из больницы. Что-то у него в голове произошло, не знаю что, - рассказывает дочь пропавшего мужчины. - Мне сложно об этом рассказывать, так как вместо полиции теперь работаем и мы сами, потому что, что они могли, по их словам, они сделали, и я не понимаю, почему не ведется какое-то расследование, так как было в заявлении указано, что, возможно, его убили где-то, потому что он с какими-то пьяницами там был, так что... Я не знаю".