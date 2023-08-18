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"Не понимаю, почему не ведется расследование". Дочь привлекла к поискам отца даже гадалку

rus.tvnet.lv
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Сергей Митрофанов
Сергей Митрофанов Фото: Valsts policija

Сергей ушел из дома в поселке Кугю  недалеко от Плявиняс и не вернулся неполный месяц назад. Дочь в отчаянии, так как помимо всех служб была привлечена даже гадалка, но результата нет. Дочь считает, что поиски уже давно надо было переквалифицировать в уголовный процесс, сообщает передача Degpunktā.

63-летний Сергей Митрофанов пропал вечером 22 июля. Почти месяц службы и добровольцы проводили розыскные мероприятия, но без результата.

По словам очевидцев, Сергей в день пропажи пришел в чужой дом, откуда его выставили, и ушел, забыв во дворе свой велосипед.

"Он приехал из больницы. Что-то у него в голове произошло, не знаю что, - рассказывает дочь пропавшего мужчины. - Мне сложно об этом рассказывать, так как вместо полиции теперь работаем и мы сами, потому что, что они могли, по их словам, они сделали, и я не понимаю, почему не ведется какое-то расследование, так как было в заявлении указано, что, возможно, его убили где-то, потому что он с какими-то пьяницами там был, так что... Я не знаю".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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