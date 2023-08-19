ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бешеная энергетика и бесконечная трогательность: Макс Барских выступил в Юрмале

Макс Барских выступает в Юрмале Фото: Rus TVNET

Артист поздоровался с публикой на украинском языке, но почти сразу перешел на русский, пояснив, что так его поймет больше зрителей в зале. Певец извинился за задержку концерта, отметив, что вина за это лежит на организаторах.

"Мне приятно видеть вас сегодня. Давно я не был в Юрмале. Мои концерты часто переносились. Я извиняюсь за задержку, по вине организаторов произошла эта задержка. Нам надо было все подготовить, чтобы хорошо выступить для вас", - сказал Барских.

Он также отметил, что все любимые хиты зрителей на концерте будут исполнены на украинском языке:

"Я знаю, многие пришли сегодня услышать мои основные хиты, мое творчество. Они сегодня прозвучат, но прозвучат они на украинском языке. Искренне, честно я не хочу петь на языке, на котором они были созданы, пока идет война,

пока каждый день умирают украинцы, пока Украина борется за свободу. Искренне - я не могу это делать. Спасибо вам за понимание".

"Сьогодні будемо вчити українську мову. Я вам допоможу (пер. с укр. - Сегодня будем учить украинский язык. Я вам помогу)", - добавил артист.

На концерте звучали как самые популярные треки Барских, так и его новое творчество.

Из главных хитов со сцены прозвучали Bestseller, "Хочу танцевать", "Туманы", "Подруга-ночь", "Лей, не жалей", "Берега" и другие.