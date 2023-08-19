ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бешеная энергетика и бесконечная трогательность: Макс Барских выступил в Юрмале

18 августа на сцене зала "Дзинтари" с сольным концертом выступил популярный украинский певец Макс Барских. Это было ярко, громко, стильно, динамично и одновременно очень трогательно.
Артист приехал в Латвию в рамках мирового тура Bestseller World Tour. Его концерт в нашей стране переносился уже несколько раз, поэтому поклонники с нетерпением ждали выступления исполнителя.
В 18:30 у входа в концертный зал выстроилась внушительная очередь. Нарядные гости с зонтами в руках стояли под небольшим дождем и ждали, когда охранники откроют двери. В толпе было слышно и русскую, и латышскую, и украинскую речь. У некоторых людей в руках были букеты с подсолнухами, перевязанные синей лентой, другие пришли с украинским флагом.
В это время из концертного зала раздавалась музыка - шла репетиция. Очень быстро стало ясно, что концерт не начнется вовремя. Как указано на билете - начало в 19:00.
Видео: Очередь на концерт Макса Барских в Юрмале
В то время как в Риге уже бушевал сильный шторм, в Юрмале было очень спокойно. Прошел небольшой ливень. Солнце только начинало садиться, небо золотисто-голубового цвета украсило курортный город. К 20:00 все зрители уже сидели в зале.
Макс Барских открыл концерт своим хитом Bestseller, который изначально был записан совместно с певицей Zivert. Артист исполнил песню на украинском языке. Он предстал перед публикой в белом образе: белая футболка без рукавов и белые брюки-клеш из блестящего материала, похожего на латекс.
Артист поздоровался с публикой на украинском языке, но почти сразу перешел на русский, пояснив, что так его поймет больше зрителей в зале. Певец извинился за задержку концерта, отметив, что вина за это лежит на организаторах.
"Мне приятно видеть вас сегодня. Давно я не был в Юрмале. Мои концерты часто переносились. Я извиняюсь за задержку, по вине организаторов произошла эта задержка. Нам надо было все подготовить, чтобы хорошо выступить для вас", - сказал Барских.
Он также отметил, что все любимые хиты зрителей на концерте будут исполнены на украинском языке:
"Я знаю, многие пришли сегодня услышать мои основные хиты, мое творчество. Они сегодня прозвучат, но прозвучат они на украинском языке. Искренне, честно я не хочу петь на языке, на котором они были созданы, пока идет война,
пока каждый день умирают украинцы, пока Украина борется за свободу. Искренне - я не могу это делать. Спасибо вам за понимание".
"Сьогодні будемо вчити українську мову. Я вам допоможу (пер. с укр. - Сегодня будем учить украинский язык. Я вам помогу)", - добавил артист.
На концерте звучали как самые популярные треки Барских, так и его новое творчество.
Из главных хитов со сцены прозвучали Bestseller, "Хочу танцевать", "Туманы", "Подруга-ночь", "Лей, не жалей", "Берега" и другие.
Когда исполнялись эти песни, зрители не могли усидеть на месте. Весь концертный зал "Дзинтари" слушал Барских стоя. Поклонники танцевали, хлопали и громко подпевали артисту. В этот момент в зале царила та же потрясающая энергия, которой наполнены все танцевальные хиты исполнителя. На сцене вместе с певцом была и танцевальная команда. Девушки в ярких прилегающих костюмах дополняли выступление артиста.
Видео: Зрители танцуют на концерте Макса Барских
Стоит отметить, что для удобства зрителей на протяжении всего концерта на главном экране сцены появлялись титры со словами всех песен Барских, которые были переведены на украинский язык, чтобы поклонники могли ему подпевать.
Конечно, артист посвятил часть концерта Украине, исполнив свои украинские песни, которые были написаны после февраля 2022 года. На экране сцены появилась анимация с украинским флагом, а певцу вынесли штатив микрофона, покрытый сине-желтой тканью.
"Спасибо Латвии и всем, кто нас поддерживает, мы в Украине это чувствуем", - сказал Барских после исполнения трогательной песни "Буде весна". Артист добавил, что этот концерт - благотворительный.
Со сцены прозвучали также такие треки, как "Чекай мене", "Мамо, не плач", "Небо" (песня была переведена на украинский в 2019 году).
В зале были зрители, которые слушали эти песни, подняв украинские флаги.
Видео: Макс Барских поет песню "Буде весна" в Юрмале
"Многие украинцы сейчас находятся на фронте. Многих разбросало по всему миру. И мы все ждем встречи друг с другом. Наши матери ждут встречи с нашими детьми. Матерям я посвятил следующую песню", - поделился Барских перед исполнением "Мамо, не плач".
После того как исполнитель закончил "украинскую часть концерта", к сцене подошли несколько поклонниц с букетами подсолнухов и другими сине-желтыми цветами. Барских отблагодарил каждую из них поцелуем в щеку.
Артист поделился с поклонниками и своими музыкальными экспериментами, исполнив несколько песен на английском языке. Это совершенно новые композиции, которые войдут в будущий англоязычный альбом певца. В этот момент артист уже сменил образ и появился на сцене в черном цвете - черно-серебристой майке в сеточку и широких черных штанах из латекса.
"Надеюсь, мои новые песни буду вам так же заходить, как и мои старые песни", - сказал Барских.
Со сцены прозвучали 5 Missing Calls, Tequila Sunrise и другие треки. Певец также исполнил свою новую композицию "Знайти себе". Концерт продлился чуть больше часа, в завершение еще раз прозвучали хиты "Туманы" и "Берега", в это время часть зрителей уже была у сцены, а певец благодарно пожимал поднятые руки поклонников.
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