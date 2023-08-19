В Екабпилсе четырехлетняя девочка упала в неплотно закрытый канализационный колодец на территории детской площадки. Ее мать рассказала, что девочка получила психологическую травму. Выяснилось, что указанная территория принадлежит семье депутата Сейма Лиги Клявини, сообщает передача Bez Tabu на TV3.
Видео ⟩ 4-летняя девочка провалилась в канализацию на детской площадке. Оказалось, что территория принадлежит семье депутата Сейма
"Дочь прыгнула на крышку колодца, пока бежала. Это были миллисекунды, я была рядом с ребенком, но не могла среагировать. Я старалась как можно быстрее сорвать крышку. Спасибо женщине, которая тоже была на площадке с дочкой. Она нам оперативно помогла", - рассказывает мама девочки.
"Дочка была не из пугливых, а теперь каждый день на прогулке говорит: "Мама, не становись, там колодец! А вон еще один!". Это символ, который ассоциируется с опасностью. Теперь она упоминает его каждый день. Ребенок боится даже сходить в туалет вне дома. Когда я спрашиваю, чего она боится, говорит, что боится колодца, боится соскользнуть внутрь".
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую девочку в больницу, где у нее диагностировали ушибы и ссадины. "Это могло закончиться трагически", - сказала мать. В день происшествия она обратилась в Государственную полицию, надеясь, что виновные будут привлечены к ответственности. Женщина недоумевает, почему правоохранители очень долго не сообщают, начато ли расследование.
Когда мать ребенка обратилась в Bez Tabu, с момента происшествия и подачи заявления в полицию прошло ровно два месяца. Госполиция не предоставила информацию в установленный законом срок в 30 дней.
После инцидента крышку колодца на участке с детской площадкой починили, однако мать ребенка считает, что хозяин участка должен выплатить штраф. Она также надеется, что ей компенсируют стоимость услуг психолога и возместят моральный ущерб.
Вскоре выяснилось, что данная территория принадлежит семье Лиги Клявини, бывшего депутата Екабпилса и Екабпилсского края, а ныне депутата Сейма. На неоднократные телефонные звонки и сообщения в приложении WhatsApp политик не ответила, хотя и прочла сообщения. Программа связалась с мужем депутата: "Это частный участок земли. Там никто не должен ходить", - сказал он.
Правда, ничего не указывает на то, что данная территория является частной собственностью и что вход на нее запрещен: нет ни забора, ни предупреждающего знака. Съемочная группа передачи убедилась, что злополучная детская площадка пользуется популярностью: за относительно короткое время, пока журналисты находились поблизости, там появились несколько взрослых с детьми. Позже в разговоре хозяин участка стал противоречить сам себе: "Пусть идут, но пусть смотрят под ноги. Я никому не запрещаю там ходить".
Программа в письменной форме также обратилась в Госполицию с вопросом, почему матери ребенка не сообщают о ходе дела. В ожидании ответов от правоохранителей женщина неоднократно связывалась с Bez Tabu и сообщала, что после привлечения журналистов с ней сразу же вышел на связь инспектор, который любезно сообщил, что инцидент расследуется. Позже полиция дала ответ и передаче.
"По факту инцидента начато ведомственное расследование. […] Возможно нарушение […] в части использования или разрешения на использование строения или его части, если строение или его часть находятся в таком состоянии, что их использование опасно, - сообщили в полиции. - При выявлении нарушений к физическому лицу может быть применено предупреждение или штраф в размере до 2000 евро, а к юридическому - до 20 000 евро".
О происшествии Bez Tabu также сообщили в Центр защиты прав потребителей (PTAC), который следит за безопасностью на детских площадках. Там указали, что данная территория по ряду признаков может считаться общественной площадкой, но не зарегистрирована в качестве таковой, что недопустимо. PTAC призвал зарегистрировать территорию и обеспечить безопасную среду для детей, если площадка все еще открыта для общественности.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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