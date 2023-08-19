Боррель: Ради выживания Путин готов пожертвовать народом и армией

"Во-первых, Китай - это не Россия. Китай - это реальный геополитический игрок, а Россия - экономический карлик, как бензобак, у владельца которого есть атомная бомба", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Он также выразил уверенность, что Россия не сможет добиться успеха в войне против Украины.

Авторитарный лидер России Владимир Путин, начиная полномасштабную войну против Украины, "ошибся почти во всем", включая возможности контроля над странами ЕС из-за энергетической зависимости, пояснил Боррель.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради личного и политического выживания, поэтому так трудно решить насчет мирных переговоров", - сказал дипломат.

Боррель высоко оценил состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры по украинской "формуле мира", а также обратил внимание на участие в этом форуме Китая.

"Хотя Китай никогда прямо не скажет, что сокращает поддержку России или способствует ее полному поражению, Пекин далеко не удовлетворен сложившейся ситуацией", - подчеркнул Боррель.