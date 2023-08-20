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Видео ⟩ В Замбии задержана банда, перевозившая оружие и золотые слитки. Среди арестованных - латвиец

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В Замбии задержана международная банда, перевозившая оружие и золотые слитки. Среди арестованных - латвиец
В Замбии задержана международная банда, перевозившая оружие и золотые слитки. Среди арестованных - латвиец Фото: Ekrānuzņēmums no video

Власти Замбии конфисковали самолет, прибывший в понедельник, 14 августа, из Каира, столицы Египта. В самолете были обнаружены 5,7 миллиона долларов наличными, золотые слитки, оружие и боеприпасы.

Генеральный директор Комитета по борьбе с наркотиками Насун Банда заявил на пресс-конференции, что власти задержали десять человек, в том числе шестерых египтян. Также были задержаны граждане Испании, Нидерландов и Замбии.

Египетские СМИ сообщают, что среди задержанных есть и гражданин Латвии.

"Вместе с различными правоохранительными органами мы провели операцию, в результате которой было изъято 5,7 миллиона долларов, пять пистолетов, семь магазинов, 126 патронов, 602 слитка золота весом 127,2 килограмма и золотоизмерительное оборудование", - сообщил Банда.

Министр развития шахт и полезных ископаемых Замбии Пол Кабусве позже заявил, что золотые слитки на самом деле представляют собой позолоченные медь, цинк, олово и никель.

Самолет, вылетевший из Каира, приземлился в международном аэропорту Замбии в Лусаке в понедельник вечером. В Twitter-аккаунте замбийского политика и активиста Джозефа Калимбве говорится, что самолет был частным.

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