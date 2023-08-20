Видео ⟩ В Замбии задержана банда, перевозившая оружие и золотые слитки. Среди арестованных - латвиец

Генеральный директор Комитета по борьбе с наркотиками Насун Банда заявил на пресс-конференции, что власти задержали десять человек, в том числе шестерых египтян. Также были задержаны граждане Испании, Нидерландов и Замбии.

Египетские СМИ сообщают, что среди задержанных есть и гражданин Латвии.

"Вместе с различными правоохранительными органами мы провели операцию, в результате которой было изъято 5,7 миллиона долларов, пять пистолетов, семь магазинов, 126 патронов, 602 слитка золота весом 127,2 килограмма и золотоизмерительное оборудование", - сообщил Банда.

Министр развития шахт и полезных ископаемых Замбии Пол Кабусве позже заявил, что золотые слитки на самом деле представляют собой позолоченные медь, цинк, олово и никель.

Самолет, вылетевший из Каира, приземлился в международном аэропорту Замбии в Лусаке в понедельник вечером. В Twitter-аккаунте замбийского политика и активиста Джозефа Калимбве говорится, что самолет был частным.

Watch Video Number 2;



Last night, a private jet was intercepted at Kenneth Kaunda International Airport trying to bring in 600 pieces of Gold and $5 Million Cash for delivery into Zambia. I am getting concerned about the future of our country !!! pic.twitter.com/PAVHWerkF9 — Joseph Kalimbwe (@joseph_kalimbwe) August 15, 2023