"Этим история не заканчивается" - Кирсис готов задействовать экспертов со стороны в ремонте улиц

Хотя Кирсис с самого начала защищал руководство Департамента сообщения и сомневался в качестве проверки, начатой после анонимного сообщения, в интервью программе LTV De Facto он выразил готовность привлечь еще одного оценщика со стороны, но еще не смог сказать, кто это может быть.

"Я думаю, что этим у нас история еще не закончилась. Я, скорее всего, постараюсь провести еще одну стороннюю проверку фактов. Чтобы еще третья сторона сказала - было правильно, не было правильно", - заявил Кирсис.

Собранные по дисциплинарному делу материалы о ремонтных работах на улицах Риги в настоящее время направлены в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).