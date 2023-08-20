"Этим история не заканчивается" - Кирсис готов задействовать экспертов со стороны в ремонте улиц

Вместе с избранием Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") на должность председателя Рижской думы не рассеялась тень сомнений относительно проведения ремонта улиц, за которое в последние годы политически отвечал именно он. Служебное расследование о восстановлении асфальта на 118 объектах в течение последних трех лет не дало ясного ответа на вопрос, не переплатило ли самоуправление за проделанную работу.
Хотя Кирсис с самого начала защищал руководство Департамента сообщения и сомневался в качестве проверки, начатой после анонимного сообщения, в интервью программе LTV De Facto он выразил готовность привлечь еще одного оценщика со стороны, но еще не смог сказать, кто это может быть.
"Я думаю, что этим у нас история еще не закончилась. Я, скорее всего, постараюсь провести еще одну стороннюю проверку фактов. Чтобы еще третья сторона сказала - было правильно, не было правильно", - заявил Кирсис.
Собранные по дисциплинарному делу материалы о ремонтных работах на улицах Риги в настоящее время направлены в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
De Facto напоминает, что в конце мая в офис мэра Мартиньша Стакиса пришло анонимное сообщение о том, что масштабные работы по асфальтированию в городе проводятся в рамках ремонта небольших выбоин в соответствии с заключенным в 2019 году договором о содержании улиц правого и левого берегов. Раздел контракта, связанный с ремонтом выбоин, изначально не был рассчитан на такой объем асфальтирования. Поэтому квадратный метр асфальта по этому контракту стоит как минимум в два раза дороже, чем по другому, более свежему контракту Департамента сообщения. В 2022 году после двухлетней процедуры закупок департамент заключил так называемое Генеральное соглашение о восстановлении дорожного покрытия, но им до сих пор ни разу не воспользовались.
Проверка информации была поручена советнику исполнительного директора Риги Яниса Ланге Марису Кноку. На основании подозрений в нанесении самоуправлению убытков в размере 7 миллионов евро в середине июня были отстранены от должности руководитель Департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления инфраструктурой Андрей Уртанс.
Исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс поясняет, что так называемый Договор содержания, в рамках которого зимой чистят снег, а летом убирают улицы, несопоставим с так называемым Генеральным соглашением, которое было заключено с дорожными строителями только в прошлом году после длительной процудуры закупки и по которому участок асфальтирования стоит дешевле. Однако главным оправданием того, что департамент до сих пор не выполнил работы по новому контракту, является то, что в этом случае пришлось бы сначала выполнить проектные работы, что не требуется при проведении аварийных работ.
"К сожалению, приходится признать, что техническое состояние рижских улиц находится в плачевном состоянии. И если мы будем ждать год, два или три года для каждого из этих строительных проектов, мы снова будем тратить деньги на оплату шин для водителей, что тоже не является верной тактикой", - говорит Вайводс.
Проведенные в офисе исполнительного директора Риги расчеты показывают, что на больших объектах, например, на ул. Маскавас и Улманя гатве, восстановление покрытия может осуществляться на 40% дешевле.
До сих пор политическую ответственность за дорожное движение нес советник Кирсис. Он сразу же бросился защищать управление департамента. По инициативе Кирсиса дума в конце июня сменила следователя Кнока на комиссию из нескольких чиновников. Однако комиссия закончила работу без ответа на главный вопрос - переплатил ли департамент за ремонтные работы?
Вот цитата из заключения комиссии по расследованию дисциплинарных дел: "Комиссия не обладает компетенцией давать квалифицированную оценку характера дорожных или уличных работ. Для установления факта нарушения (...) необходимо привлечение сертифицированного специалиста в области дорожного строительства для детального изучения каждого случая и дачи заключения (...). Получить заключение такого специалиста в сроки, установленные законом для дисциплинарного производства, не представляется возможным".
Заключением комиссии не был удовлетворен и исполнительный директор Ланге, который заявил, что дисциплинарное дело не было расследовано качественно и на высоком уровне.
Поэтому он безрезультатно прекратил дисциплинарное производство и восстановил в должности Вайводса и Уртанса. В работе комиссии также приняли участие несколько независимых наблюдателей, которые пришли к разным выводам.
Представитель Альянса рижских предместий Марис Янсонс согласен с комиссией в том, что департамент должен четче отделять аварийные работы от планового содержания, однако противоправных действий в работе департамента он не видит.
"В целом возникло представление, что там нет такого злоупотребления, что специально пошли на невыгодные условия. Скорее, было давление обстоятельств - это лучшее решение, хотя и дороже, возьмем его", - считает Янсонс.
Он не думает, что замена следователя в дисциплинарном деле на что-то повлияла.
Противоположное мнение у главы Общества за открытость - Delna Инесе Таурини. Она считает, что комиссия по расследованию обязана продолжать работу, а вместо этого она начала проверять упомянутое в распоряжении исполнительного директора.
"Это совершенно нелепо в нашем представлении, потому что однажды это было уже проверено, один раз исполнительный директор подписал этот документ. Комиссия должна была продолжать смотреть на то, что начал прежний следователь. Вот почему этот результат такой, какой есть, именно поэтому времени не хватило, и именно поэтому все это коту под хвост. Господин Кирсис успешно смыл это расследование", - говорит Тауриня.
Новая коалиция Рижской думы в четверг вместо ушедшего в отставку мэра Стакиса избрала председателем думы Кирсиса. Во время перерыва в заседании он заявил, что собранные в офисе исполнительного директора доказательства не были такими, чтобы кого-либо осудить. В свою очередь, комиссии по расследованию дисциплинарного дела не требовалось собирать никакие доказательства, сообщил Кирсис.
"Эта комиссия уже сама не обязана заниматься расследованием, по сути, она с учетом представленных ей доказательств оценивает ответственность, она является своего рода судом. Суд не занимается расследованием. Что же она сказала? В одном случае они видят, что доказано обратное, а в двух других случаях у них нет компетенции, но они и не обязаны этого делать", - пояснил Кирсис.
Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис отмечает, что ему долгое время врали о том, что другие решения для финансирования улиц невозможны, и за возникшую ситуацию политически ответственен Кирсис.
"Мы могли бы больше асфальтировать, если бы мы пошли другим путем. По крайней мере попытались бы пойти другим путем", - убежден Стакис.
Расследование ремонта улиц свидетельствует о разногласиях между новым председателем самоуправления Кирсисом и недавно переназначенным исполнительным директором Ланге, которому подчиняются муниципальные власти.
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