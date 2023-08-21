За сутки поймано 14 пьяных водителей; начато 10 уголовных процессов

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, 12 аварий были с пострадавшими.

Среди пострадавших были два велосипедиста и два водителя электроскутеров.

За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье составлено 430 протоколов, в том числе около половины за превышение скорости.

14 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе 10 управляли автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что были привлечены к уголовной ответственности.