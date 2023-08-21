За сутки поймано 14 пьяных водителей; начато 10 уголовных процессов

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, 12 аварий были с пострадавшими.
Среди пострадавших были два велосипедиста и два водителя электроскутеров.
За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье составлено 430 протоколов, в том числе около половины за превышение скорости.
14 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе 10 управляли автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что были привлечены к уголовной ответственности.
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