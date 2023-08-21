Лесные пожары на Тенерифе могли начаться из-за поджогов

Как уточнил Клавихо, испанская Гражданская гвардия ведет по этому поводу расследование по трем направлением. Он также выразил надежду, что в ближайшее время неизвестный преступник или преступники, действия которых "поставили под угрозу жизни тысяч людей и сохранность имущества", будут привлечены к ответственности.

Пожары на Тенерифе бушуют уже пять дней

Огонь, вспыхнувший на севере острова 15 августа, распространился к 20 августа на площади около 11 600 гектаров, что примерно соответствует площади 16 тысяч футбольных полей. Как сообщили пожарные через сервис микроблогов Х (бывший Twitter), последняя ночь была спокойнее предыдущих и "вернула некоторую нормальность и спокойствие". В борьбе с огнем принимают участие около 340 сотрудников, задействованы самолеты и вертолеты.

19 августа остров Тенерифе посетил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Ознакомившись с положением дел, он сделал заявление, что в том случае, если погода будет благоприятствовать, можно надеяться, что огонь возьмут под контроль в ближайшие дни. К настоящему времени нет информации о пострадавших.