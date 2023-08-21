Финны в шоке: Эстония перестала быть дешевой страной

Если раньше у молодых людей была привычка покупать косметику и одежду в Таллинне, то теперь они этого не делают. "Раньше эти вещи были дешевле здесь. Сейчас нет смысла покупать их тут, цены одинаковые", - заявила Суппала.

За алкоголем смысл ездить есть

Марита Хартиканен и ее дочь Ноора также сказали, что заметили рост цен прежде всего в магазинах одежды. "Сегодня уровень цен на одежду почти такой же, как в Финляндии", - считает Ноора Хартиканен.

Однако, по словам Мариты Хартиканен, некоторые товары и услуги в Эстонии все же по-прежнему дешевле. "Алкоголь здесь по-прежнему дешевый. Даже питание вне дома и поход в кафе, как и прежде, обходятся дешевле, чем в Финляндии", - отметила она.

Катя Саломиес и Ханну Палвиайнен, приехавшие в Эстонию на отдых, также подтвердили, что в последние годы цены в Эстонии выросли. "Не очень сильно, но все же. Цены на пиво в магазинах точно выросли. Алкоголь здесь по-прежнему дешевле, чем в Финляндии, но стал дороже по сравнению с тем, что было раньше", - сказал Палвиайнен.

По словам Саломиес, в особенности заметен рост цен на продукты питания. "Мы уже обратили внимание на это прошлым летом", - уточнила она.