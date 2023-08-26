Сначала украли сердце, теперь могут его разбить. BLACKPINK - феномен, который свел мир с ума

Двое участниц, а именно Дженни и Розе, участвовали в Met Gala – одном из важнейших мероприятий в светской жизни Нью-Йорка.

Вещи из разобранных образов участниц раскупаются очень быстро. Пользуясь этим, многие бренды создают "специальные коллаборации". Так, Дженни совместно с Calvin Klein выпустила свою капсульную коллекцию, которая стала самой быстро распроданной за все времена.

Также по эскизам Дженни компания Porshe выпустила специальную версию машины.

Лиса, в свою очередь, выпустила свою коллекцию косметики от Mac, лимитированную версию виски Chivas Regal, а также совместно с Bvlgari – версию часов, вдохновленную ее любимым цветком эдельвейсом.

Недавно Tiffany & Co выпустила украшения, вдохновленные Розе.

Драма для миллионов фанатов

Прямо сейчас развивается настоящая драма вокруг будущего покорившей миллионы сердец группы BLACKPINK.

Все дело в окончании срока действующего контракта, подписанного семь лет назад.

Вопрос должен был быть решен до 7-й годовщины группы, то есть до 8 августа, однако проходящий сейчас мировой тур Born Pink немного отложил его.

"Выступления в мировом туре уже были запланированы, так что текущий контракт будет действовать до конца августа. Объявление о возобновлении контрактов будет, возможно, после сентября", - заявили на лейбле YG Entertainment, запустившем в свое время BLACKPINK.

Поклонники, ожидающие выступления BLACKPINK в рамках тура Born Pink во Вьетнаме 29-30 июля 2023 года Фото: EPA/LUONG THAI LINH

Стоит ли говорить, что нынешний тур BLACKPINK уже стал самым кассовым среди женских групп, обогнав легендарных Spice Girls.

Дальнейшая судьба группы зависит от решения девушек. Неофициально прозвучало, что три из четырех участниц готовы продлить контракт, но загвоздка в том, что Лиса – самая популярная из них – рассматривает предложения и от других лейблов.

А пока миллионы фанатов ожидают финала этой истории, группа радует их новым саундтреком The Girls к их мобильной игре.

Материал подготовлен Даниилом Ульныровым – участником школы журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers.