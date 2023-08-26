Сначала украли сердце, теперь могут его разбить. BLACKPINK - феномен, который свел мир с ума

Яркий свет прожекторов. Робкие постукивания каблуков. Перед толпой журналистов стоят четыре юные, но с решимостью и блеском в глазах девушки – Розе, Дженни, Джису и Лиса. Кто знаком с корейской системой "трейни", тот знает, что этот путь крайне тернист и сотни девушек так и не смогли выйти с ними тогда на презентацию новой группы. 8 августа 2016 года – официальное рождение BLACKPINK - группы, которая не просто пришла в индустрию, а ворвалась, выбив ногами дверь.
Совсем скоро эта дверь рискует громко захлопнуться. RUS TVNET рассказывает драматическую историю одного из феноменов музыкальной индустрии последних лет, за которой прямо сейчас следят миллионы фанатов по всему миру.
Рекордсменки всего на свете
BLACKPINK дебютировали альбомом Square One, в который вошли всего два сингла, но оба молниеносно заняли первую и вторую строчки в чарте Billboard World Digital Songs – никому еще не удавалось это сделать настолько быстро!
Последующие релизы только укрепляли их статус. Они захватили не только корейский шоу-бизнес, но и вышли на мировую арену. В их дискографии есть коллаборации с такими мировыми звездами, как Дуа Липа, Леди Гага, Карди Би и Селена Гомес.
Сегодня их клипы по-прежнему набирают сотни миллионов просмотров за считаные сутки, а их YouTube-канал вырвался в лидеры по количеству подписчиков в категории музыкантов за все время существования этой платформы.
У BLACKPINK более 370 наград по всему миру, что делает их абсолютным рекордсменом среди женских групп. Также коллектив может похвастаться 21 рекордом Гиннесса.
Королевы пустыни
В 2019 году, после выхода второго мини-альбома Kill This Love, группа начала делать более уверенные шаги на Запад. Одним из таких шагов стало их участие в Coachella 2019.
BLACKPINK стали первой группой K-Pop, появившейся на Coachella – крупнейшем музыкальном фестивале в Америке.
Для самих девушек данное выступление очень значимо. Не даром в их биографичном фильме Light Up The Sky выступление на этом фестивале они называют "лучшим, что происходило за карьеру". Но тогда девушки даже не подозревали, что то их участие в Coachella – лишь начало.
Спустя четыре года они вернулись туда, но уже в другом статусе.
BLACKPINK стали первой женской группой и первой группой из Азии, которая выступила на этом фестивале в качестве хедлайнеров.
"Это воплощение мечты. Причина, по которой мы все вчетвером - во всех вас", – сказала Розе в какой-то момент на концерте, вспоминая о выступлении на сцене Sahara четыре года назад.
Выступление BLACKPINK на Coachella транслировалось в прямом эфире на YouTube и, согласно данным TechRadar, стало самым просматриваемым на Coachella.
Иконы стиля
На данный момент каждая из участниц BLACKPINK – глобальный амбассадор люксовых домов – Dior (Джису), Chanel (Дженни), Yves Saint Laurent (Розе ) и Celine (Лиса).
В качестве продвижения бренда они посещают и участвуют в модных показах, становятся лицами рекламных кампаний и обложек журналов, рекламируют бренд через клипы и концертные костюмы.
Двое участниц, а именно Дженни и Розе, участвовали в Met Gala – одном из важнейших мероприятий в светской жизни Нью-Йорка.
Вещи из разобранных образов участниц раскупаются очень быстро. Пользуясь этим, многие бренды создают "специальные коллаборации". Так, Дженни совместно с Calvin Klein выпустила свою капсульную коллекцию, которая стала самой быстро распроданной за все времена.
Также по эскизам Дженни компания Porshe выпустила специальную версию машины.
Лиса, в свою очередь, выпустила свою коллекцию косметики от Mac, лимитированную версию виски Chivas Regal, а также совместно с Bvlgari – версию часов, вдохновленную ее любимым цветком эдельвейсом.
Недавно Tiffany & Co выпустила украшения, вдохновленные Розе.
Драма для миллионов фанатов
Прямо сейчас развивается настоящая драма вокруг будущего покорившей миллионы сердец группы BLACKPINK.
Все дело в окончании срока действующего контракта, подписанного семь лет назад.
Вопрос должен был быть решен до 7-й годовщины группы, то есть до 8 августа, однако проходящий сейчас мировой тур Born Pink немного отложил его.
"Выступления в мировом туре уже были запланированы, так что текущий контракт будет действовать до конца августа. Объявление о возобновлении контрактов будет, возможно, после сентября", - заявили на лейбле YG Entertainment, запустившем в свое время BLACKPINK.
Стоит ли говорить, что нынешний тур BLACKPINK уже стал самым кассовым среди женских групп, обогнав легендарных Spice Girls.
Дальнейшая судьба группы зависит от решения девушек. Неофициально прозвучало, что три из четырех участниц готовы продлить контракт, но загвоздка в том, что Лиса – самая популярная из них – рассматривает предложения и от других лейблов.
А пока миллионы фанатов ожидают финала этой истории, группа радует их новым саундтреком The Girls к их мобильной игре.
Материал подготовлен Даниилом Ульныровым – участником школы журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers.
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