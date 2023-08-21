Фото ⟩ Ryanair подшутил над парнем, который сделал предложение прямо в полете

Ирландский лоукостер Ryanair тонко разыграл одного из своих пассажиров, который во время полета сделал предложение своей девушке, сообщает американское издание Insider.
Ли Парсонс со своей возлюбленной Леей-Луизой Кинг и ее семьей вылетели в Испанию на самолете Ryanair 6 августа. Во время полета парень сделал девушке предложение.
"Я сделал Лее предложение на рейсе Ryanair. К счастью, она согласилась", - написал Парсонс в социальной сети X (Twitter) 15 августа.
Proposed to Leah on a @Ryanair flight with her family there. Luckily she said Yes 💍 pic.twitter.com/4nHNBEAbPt— Lee (Elpy) 🇮🇪 (@ItsJustLeeHere) August 14, 2023
Сама авиакомпания также отреагировала на пост Парсонса: "Лея, моргни дважды, чтобы выбрать случайные места".
Leah, blink twice for random seat allocation https://t.co/mwQO87sXnV— Ryanair (@Ryanair) August 15, 2023
Ответ авиакомпании вызвал бурную реакцию у других пользователей. Пользователь X спросил: "Красивой паре не подарили шампанское?". На что Ryanair ответил: "Вы здесь новичок?".
Один пользователь спросил Парсонса: "Они брали с вас дополнительную плату?". На что авиакомпания ответила: "Плату за предложение".
Парсонс же отметил, что стюардессы были очень радушны и подарили им две бутылки вина.
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