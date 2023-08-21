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Фото ⟩ Ryanair подшутил над парнем, который сделал предложение прямо в полете

rus.tvnet.lv
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Фото: Lee (Elpy)/"Twitter"

Ирландский лоукостер Ryanair тонко разыграл одного из своих пассажиров, который во время полета сделал предложение своей девушке, сообщает американское издание Insider.

Ли Парсонс со своей возлюбленной Леей-Луизой Кинг и ее семьей вылетели в Испанию на самолете Ryanair 6 августа. Во время полета парень сделал девушке предложение.

"Я сделал Лее предложение на рейсе Ryanair. К счастью, она согласилась", - написал Парсонс в социальной сети X (Twitter) 15 августа.

Сама авиакомпания также отреагировала на пост Парсонса: "Лея, моргни дважды, чтобы выбрать случайные места".

Ответ авиакомпании вызвал бурную реакцию у других пользователей. Пользователь X спросил: "Красивой паре не подарили шампанское?". На что Ryanair ответил: "Вы здесь новичок?".

Один пользователь спросил Парсонса: "Они брали с вас дополнительную плату?". На что авиакомпания ответила: "Плату за предложение".

Парсонс же отметил, что стюардессы были очень радушны и подарили им две бутылки вина.

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