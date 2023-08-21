Популярная в Латвии сеть пиццерий начала процедуру банкротства в России

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и неизбежно к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки", - цитирует портал сообщение компании.

В марте прошлого года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, DP Eurasia сообщила, что отказалась от инвестиций в РФ, однако ее предприятия продолжили работу. На тот момент в России работало 188 пиццерий. В декабре компания сообщила, что оценивает влияние санкций и рассматривает различные варианты, в том числе и продажу бизнеса в РФ.

"Медуза" отмечает, что первые рестораны Domino's Pizza в России открылись в 1998 году в Москве, а с 2016 года сеть предлагала франшизу в России.

Напомним, в Латвии первый ресторан Domino's Pizza открылся в октябре прошлого года в Риге, в Пурвциемсе.

В свою очередь, второй ресторан был открыт в июне этого года в Иманте.

В Латвии Domino's Pizza управляется SIA D-Pizza lv, зарегистрированным в декабре 2021 года, следует из информации Firmas.lv. Уставный капитал компании составляет 2800 евро. D-Pizza lv принадлежит компании Morgacita Limited, зарегистрированной на Кипре.

Domino's Pizza - американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году. В настоящее время у компании 18 000 пиццерий в более чем 90 странах, в том числе несколько - в Литве, открывшихся в прошлом году.