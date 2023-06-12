В Пардаугаве на этой неделе откроется вторая пиццерия Domino's Pizza

В четверг, 15 июня, в Риге откроется вторая пиццерия Domino's Pizza, сообщили в компании.
Новая Domino's Pizza будет располагаться в Иманте, на улице Слокас.
Инвестиции в создание пиццерии компания не уточняет.
В то же время компания отмечает, что франшиза планирует быстрое расширение в Латвии и в июле откроет третью пиццерию, которая будет располагаться в торговом центре Akropole Rīga.
Domino’s Pizza - американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году. В настоящее время у компании 18 000 пиццерий в более чем 90 странах, в том числе несколько - в Литве, открывшихся в прошлом году.
В Латвии Domino's Pizza управляется SIA D-Pizza lv, зарегистрированным в декабре 2021 года, следует из информации Firmas.lv. Уставный капитал компании составляет 2800 евро. D-Pizza lv принадлежит компании Morgacita Limited, зарегистрированной на Кипре.
Галерея: Открытие первой пиццерии Domino's Pizza в Латвии
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