В Пардаугаве на этой неделе откроется вторая пиццерия Domino's Pizza

В то же время компания отмечает, что франшиза планирует быстрое расширение в Латвии и в июле откроет третью пиццерию, которая будет располагаться в торговом центре Akropole Rīga.

Domino’s Pizza - американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году. В настоящее время у компании 18 000 пиццерий в более чем 90 странах, в том числе несколько - в Литве, открывшихся в прошлом году.