В Риге планируют провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке 31 августа планирует провести с 9:00 до 10:00 у здания Сейма акцию против перехода на обучение только на латышском языке. Об этом сообщил в Facebook руководитель организации, представитель партии "Согласие" Игорь Пименов.
Акция пройдет под лозунгом "Учиться на родном языке".
"С первого сентября начинается двухлетний переход к окончательному прекращению общего образования на русском языке. В частных школах также. Прекращается и детсадовское образование на русском. Вызывающе нарушено обещание Народного фронта Латвии. Это политика намеренной ассимиляции. Здесь не может быть иллюзий", - пишет Пименов.
По его словам, вся государственная политика направлена на то, чтобы вселить уныние и неприятие любого сопротивления как занятия бесполезного, отнимающего время и силы, но ассоциация с этим решительно не согласна.
"Школа есть продолжение семьи. Своими налогами мы оплачиваем образование и вправе выбирать язык обучения. Это наша страна. Демократическая Латвия при условии достаточного спроса должна предоставлять образование на языке семьи так же твёрдо, как гарантирует единственность государственного латышского языка", - отмечает Пименов.
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