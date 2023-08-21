В Риге планируют провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Акция пройдет под лозунгом "Учиться на родном языке".

"С первого сентября начинается двухлетний переход к окончательному прекращению общего образования на русском языке. В частных школах также. Прекращается и детсадовское образование на русском. Вызывающе нарушено обещание Народного фронта Латвии. Это политика намеренной ассимиляции. Здесь не может быть иллюзий", - пишет Пименов.

По его словам, вся государственная политика направлена на то, чтобы вселить уныние и неприятие любого сопротивления как занятия бесполезного, отнимающего время и силы, но ассоциация с этим решительно не согласна.

"Школа есть продолжение семьи. Своими налогами мы оплачиваем образование и вправе выбирать язык обучения. Это наша страна. Демократическая Латвия при условии достаточного спроса должна предоставлять образование на языке семьи так же твёрдо, как гарантирует единственность государственного латышского языка", - отмечает Пименов.