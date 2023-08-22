Поклонники в Латвии помогли Светлане Лободе подарить новый дом украинцам

21 марта 2022 года в деревянный дом, где жила медсестра киевского "Охматдета" Елена со своим мужем и дочерью, попал осколок от российского "Града". Собственноручно построенное жилье сгорело в считаные минуты - пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили лишь кучу металлолома и фундамент.

Светлана Лобода и семья Елены Фото: Пресс-фото

О трагедии, произошедшей рядом с родным Ирпенем, Светлана Лобода случайно узнала из новостей. Тогда же и решила отыскать семью и помочь - направить средства от прослушиваний своего нового альбома Made in U со всего мира на новое жилье для Елены, ее мужа и дочери. После трагедии семья переехала в самодельный фургон рядом с остатками прежнего дома.

К сумме от прослушивания альбома певица также добавила средства, вырученные от гастрольного тура по Германии. Присоединился к сбору и фонд-партнер SaveHome, который выделил дополнительные 400 000 гривен, а также разработал план действий и скоординировал строительство нового жилья за 4 месяца.

Общая стоимость дома, построенного по новейшей каркасной технологии, составляет почти 2 000 000 гривен.