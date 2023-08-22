Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Поклонники в Латвии помогли Светлане Лободе подарить новый дом украинцам

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Светлана Лобода и Елена с дочерью
Светлана Лобода и Елена с дочерью Фото: Пресс-фото

Поклонники в Латвии помогли Светлане Лободе (LOBODA) подарить новый дом украинцам, чье жилье разрушила война. Благодаря активным прослушиваниям сборника Made In U, который вошел в топ-20 самых популярных альбомов Латвии этой весной, украинской певице удалось построить новый дом для семьи под Киевом.

21 марта 2022 года в деревянный дом, где жила медсестра киевского "Охматдета" Елена со своим мужем и дочерью, попал осколок от российского "Града". Собственноручно построенное жилье сгорело в считаные минуты - пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили лишь кучу металлолома и фундамент.

Светлана Лобода и семья Елены
Светлана Лобода и семья Елены Фото: Пресс-фото

О трагедии, произошедшей рядом с родным Ирпенем, Светлана Лобода случайно узнала из новостей. Тогда же и решила отыскать семью и помочь - направить средства от прослушиваний своего нового альбома Made in U со всего мира на новое жилье для Елены, ее мужа и дочери. После трагедии семья переехала в самодельный фургон рядом с остатками прежнего дома.

К сумме от прослушивания альбома певица также добавила средства, вырученные от гастрольного тура по Германии. Присоединился к сбору и фонд-партнер SaveHome, который выделил дополнительные 400 000 гривен, а также разработал план действий и скоординировал строительство нового жилья за 4 месяца.

Общая стоимость дома, построенного по новейшей каркасной технологии, составляет почти 2 000 000 гривен.

"Дом построен, и сегодня для меня это большой праздник, я очень счастлива! Хочу поздравить и обнять Елену, ее мужа и дочку. А также хочу поблагодарить поклонников со всего мира за то, что сделали это возможным. Новое жилье - это очень трогательно. Пусть это станет началом новой светлой, теплой, мирной главы в истории их прекрасной семьи", - прокомментировала Лобода, приехавшая посмотреть результат.

Вместе с домом россияне уничтожили и все нажитое имущество Елены - бытовую технику, мебель и одежду. Сегодня Светлана Лобода вместе с благотворительными фондами продолжает работать над обеспечением семьи всем необходимым для комфортной жизни.

"Сейчас мы планируем забрать к нам еще и мать мужа, которая проживает в Херсонской области, там очень опасно, идут боевые действия, а ее дома не стало после оккупации. Будем жить большой семьей. Главное - уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь", - призналась Лободе сама Елена.

Светлана Лобода и Елена с родными
Светлана Лобода и Елена с родными Фото: Пресс-фото

Видео: Светлана Лобода подарила новый дом семье под Киевом 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх