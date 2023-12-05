Передача: как правильно срубить елку в лесу и не получить штраф

"Юридические критерии - диаметр елочки внизу, в десяти сантиметрах от земли, должен быть не более 12 сантиметров. Но людям тяжело это измерить, поэтому практический совет - разрешается рубить елку, высотой не более трех метров. А выше елка и не нужна в наших квартирах и домах", - сказал Томас Котовичс.

Кроме того специалист говорит, что елочку лучше не рубить, а спиливать пилой, так безопаснее для лесных животных.

"Пилой лучше, чтобы пень не остался острым. Очень важно пилить елку возле самой земли. Если вам нужна только верхняя часть, то спилите от уже срубленной ели, сколько вам нужно, и оставьте рядом с пеньком ненужную вам часть дерева.

Но ни в коем случае нельзя оставлять высокий и острый пень, поскольку он может поранить лесных животных", - отметил эксперт.

Если же елку срубить в неправильном месте или неразрешенной величины, то за это полагается штраф.

"Штраф, в частности, зависит от того, в каком месте елочку срубили. Если в молодняке, то это может быть штраф за причиненный природе ущерб от 50 до 100 евро, в зависимости от размера и количества срубленных деревьев. В случае незаконного вывоза большого количества елок может быть конфискована автомашина, на которой эти деревья вывозятся", - отметил Томас Котовичс

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!