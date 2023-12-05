Передача: как правильно срубить елку в лесу и не получить штраф

В Латвии уже несколько лет действует норма, по которой любой житель Латвии может срубить в одну елку в лесах, которыми управляет Latvijas Valsts Meži. В сюжете Людмилы Пилип в программе "Домская площадь" на LR-4 разбирались, как это правильно сделать, сообщает портал Rus.LSM.
"Latvijas valsts meži каждой семье в Латвии предлагает возможность срубить одну елочку бесплатно. За это не нужно платить. Конечно, это выгодно людям, которые живут в сельской местности.
Для рижан ехать пятьдесят километров за город, чтобы срубить елочку, будет невыгодно.
Но смысл не в том, чтобы срубить бесплатно. Это возможность выбраться в лес, прогуляться, найти свою елочку, взять с собой детей, обсудить, какую елочку лучше срубить. Это, скорее, соблюдение древних традиций празднования Рождества", - рассказал представитель Latvijas valsts meži Томас Котовичс в программе "Домская площадь" на LR-4.
Он также отметил, что срубить елочку можно только в лесах, которыми управляет Latvijas valsts meži. Их можно узнать по табличке с логотипом (знак LVM на желтом фоне), или в специальном приложении LVM geo.
Жителям Риги следует быть особенно внимательными, потому что рядом со столицей расположены леса предприятия Rīgas meži. И там рубить елочки строго запрещено.
Рубить елочки можно только в определенных местах. Елки можно срубить на обочинах лесных дорог, а также по обочинам канав и под линиями электропередач. Также важен диаметр и высота елки.
"Юридические критерии - диаметр елочки внизу, в десяти сантиметрах от земли, должен быть не более 12 сантиметров. Но людям тяжело это измерить, поэтому практический совет - разрешается рубить елку, высотой не более трех метров. А выше елка и не нужна в наших квартирах и домах", - сказал Томас Котовичс.
Кроме того специалист говорит, что елочку лучше не рубить, а спиливать пилой, так безопаснее для лесных животных.
"Пилой лучше, чтобы пень не остался острым. Очень важно пилить елку возле самой земли. Если вам нужна только верхняя часть, то спилите от уже срубленной ели, сколько вам нужно, и оставьте рядом с пеньком ненужную вам часть дерева.
Но ни в коем случае нельзя оставлять высокий и острый пень, поскольку он может поранить лесных животных", - отметил эксперт.
Если же елку срубить в неправильном месте или неразрешенной величины, то за это полагается штраф.
"Штраф, в частности, зависит от того, в каком месте елочку срубили. Если в молодняке, то это может быть штраф за причиненный природе ущерб от 50 до 100 евро, в зависимости от размера и количества срубленных деревьев. В случае незаконного вывоза большого количества елок может быть конфискована автомашина, на которой эти деревья вывозятся", - отметил Томас Котовичс
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