Украинская армия добилась успеха в наступлении

"Наши части добились успеха в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки", - сообщила Маляр в Telegram.

"Враг пытался вернуть утраченные позиции восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас идет плановая боевая работа", - добавила она.

Русская армия обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях", - написала Маляр.

Ранее она заявляла, что быстрого продвижения ВСУ на юге не ожидается, так как, несмотря на усилия украинской армии, у российской армии сохраняется превосходство в воздухе, а также преимущество в солдатах и вооружении.

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