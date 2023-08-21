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Украинская армия добилась успеха в наступлении

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Украинская армия
Украинская армия Фото: Reuters/ScanPix

Украинская армия добилась определенных успехов в районе Роботино и Малой Токмачки в Запорожской области, сообщила в понедельник, 21 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Наши части добились успеха в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки", - сообщила Маляр в Telegram. 

"Враг пытался вернуть утраченные позиции восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас идет плановая боевая работа", - добавила она.

Русская армия обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях", - написала Маляр.

Ранее она заявляла, что быстрого продвижения ВСУ на юге не ожидается, так как, несмотря на усилия украинской армии, у российской армии сохраняется превосходство в воздухе, а также преимущество в солдатах и вооружении.

Галерея: Война в Украине

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