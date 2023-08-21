Навальный призвал голосовать "за любого кандидата против „Единой России“

Такую же стратегию Навальный использовал в ходе избирательной кампании 2011 года.

"Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования "за любого кандидата против "Единой России". Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам", - заявил Навальный в своем блоге.

Навальный, которому недавно продлили тюремный срок, предупреждает о большом количестве фальсификаций на предстоящих выборах, добавляя, что выборы мэра Москвы не имеют никакого значения.

"Выборы мэра Москвы 2023 значения не имеют. Они фиктивны. Можно проголосовать, ради любопытства сходив на участок, можно игнорировать. Они не стоят того, чтобы их вообще обсуждать", - отметил политик.

С тех пор, как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, власти усилили репрессии против критиков Кремля: десятки активистов оппозиции бежали из страны, а другие были заключены в тюрьму.