Подбитые российские танки на Крещатике. Фото

Это будет второй День независимости, который Украина отмечает после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение.

20 августа движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до Владимирской — было перекрыто, туда подвозили ржавые российские танки, грузовики, БМП и другие военные машины.

Корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко насчитал около 20 единиц танков, самоходных гаубиц, БМП, МТЛБ, БТР и грузовых автомобилей.

День независимости Украина отмечает 24 августа.

Крещатик Фото: Getty Images

Крещатик Фото: Getty Images

Люди проходят мимо или фотографируются рядом. Некоторые, как видно на фото, с маленькими детьми и детскими колясками бродят между военными машинами.

В Киеве уже не в первый раз выставляют подбитые российские танки.

Помимо выставки, других крупных массовых мероприятий в День независимости не будет, сообщают в мэрии Киева (но будут не столь масштабные).

Крещатик Фото: Getty Images

Крещатик Фото: Getty Images

Тревоги добавляют последние события, произошедшие в Чернигове в субботу. Российские военные ударили по самому центру города, вблизи драмтеатра, где проводилась выставка дронов.