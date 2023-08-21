ОС считает самым простым вариантом коалицию из трех партий

Ранее ОС высказывал мнение, что лучшим решением было бы сохранение нынешней модели коалиции - "Новое единство", ОС и Национальное объединение, в то время как "Новое Единство" заявляло, что сейчас оно ближе к сотрудничеству с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", хотя и хочет сформировать более широкую коалицию.

По словам Смилтенса, президент признал, что переговоры о формировании правительства начинаются "с чистого листа".

Смилтенс заявил, что создать коалицию из четырех партий будет немного сложнее, чем из трех, и в таком случае возможны различные комбинации из четырех партий.

На вопрос, допускается ли четырехпартийная коалиция, в которой будет ОС, а Нацобъединение останется в оппозиции, Смилтенс не ответил, поскольку переговоры только в начале.

Еще сложнее будет сформировать пятипартийное правительство, добавил политик.

Как сообщалось, на этой неделе президент Эдгар Ринкевич встретится со всеми политическими партиями, представленными в Сейме.