Формирование нового правительства: президент начинает консультации с партиями

Сегодня в 9:30 президент встретится с "Новым Единством", в 10:30 - с Союзом зеленых и крестьян, в 15:00 - с "Объединенным списком".

Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 11:00 - с "Прогрессивными", в 13:00 - с партией "Стабильности!", в 14:00 - с партией "Латвия на первом месте".

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал прошение об отставке.

Согласно Конституции, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству.

В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.