Протесты в Бельгии: против полицейских применили коктейли Молотова

Беспорядки последовали за инцидентом во время патрулирования дорожной полиции. В пятницу, 18 августа, недалеко от Льежа полицейские остановили 31-летнего мужчину, управлявшего квадроциклом, за неосторожное вождение. По сообщениям бельгийских СМИ, водитель квадроцикла отказался подчиниться приказам полиции и сбил одного из полицейских.

Полицейские застрелили водителя, который от полученных травм скончался.

В пригороде Льежа первые протесты начались уже вечером в пятницу и перекинулись на соседний город Герсталь. Протестующие повредили здания, магазины, автомобили, школу, автобусные остановки и другие городские объекты. Возникло несколько пожаров.

Вандалы также применили коктейли Молотова против полиции в пятницу, а на следующую ночь полиция остановила машину, в которой были бутылки с зажигательной смесью.

Сообщений о пострадавших пока нет. По факту смерти водителя начато расследование.

В организации CSC Police, представляющей сотрудников полиции, заявили, что пока не вызывает сомнений, что инцидент произошел в результате самообороны. Оба офицера в настоящее время находятся в больнице. У одного из них сломаны кости, а другой находится в состоянии шока.

Местный чиновник заявил, что беспорядки были вызваны ложной информацией, распространенной в социальных сетях, в частности утверждениями о том, что жертва была ранена в спину.

"Некоторые считают (смерть водителя) несправедливостью, другие проводят параллели с тем, что произошло во Франции со смертью (подростка) Нахеля", - также сказал чиновник.