В Лиелупе обнаружены самодельные рыболовные снасти больших размеров

Найденная рыболовная снасть имеет удивительные размеры 1,7 x 0,9 x 0,8 метра. К сожалению, в реке Лиелупе в границах муниципалитета Яунсвирлаука уже не раз были зафиксированы случаи незаконно изготовленных и расставленных орудий лова, говорит представитель муниципалитета.

Муниципальная полиция Елгавского края напоминает, что в Правилах Кабинета министров установлено, что для ловли рыбы используются орудия лова, состоящие из лески с крючком (крючками) или удочка с леской с крючком (крючками). Использование других снастей для ловли рыбы во время рыбалки запрещено.

Исключение составляют сети размером не более 1,5 на 1,5 метра. Кроме того, при подводной охоте запрещается использование любых сетей или ловушек для ловли рыбы и раков вручную.

Использование сетей при коммерческом рыболовстве во внутренних водоемах разрешено только в том случае, если рыбак заключил договор аренды на коммерческое рыболовство с муниципалитетом и получил лицензию на рыболовство.

Исключение составляют случаи, когда коммерческое рыболовство осуществляется в соответствии с законами и правилами использования прав на рыболовство в частных водах или лицензионного коммерческого рыболовства.

Елгавская муниципальная полиция приобрела техническое оборудование для охраны и контроля рыбных ресурсов в водоемах. Это облегчит работу инспекторов, которые, помимо своих прямых обязанностей, осуществляют инспекцию рек и контроль рыболовства в муниципалитете.