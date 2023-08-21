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Видео ⟩ Жители возмущены планируемым строительством велодорожки под Лиепаей

rus.tvnet.lv
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Жители возмущены планируемым строительством велодорожки под Лиепаей
Жители возмущены планируемым строительством велодорожки под Лиепаей Фото: Ekrānuzņēmums no Latvijas Televīzijas

Жители поселка Цимдениеки в Южнокурземском крае возмущены планируемым строительством велосипедных дорожек, которые будет строить государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). В результате строительства жители потеряют несколько метров своих садов и дворов, сообщает Латвийское телевидение.

Для улучшения микромобильности в регионе в 2025 году планируется построить велосипедные дорожки в Цимдениеки. Хотя в LVC заявляют, что запланированный проект улучшит инфраструктуру округа, местные жители называют общение с проектировщиками агрессивным.

Местный житель Кристап сообщил, что проектировщики в форме уведомления указали ему, что забор на заднем дворе будет снесен, так как это предусмотрено планами строительства. Мужчина ответил, что участок зарегистрирован в Земельной книге и принадлежит ему,

на что получил довольно агрессивный ответ - проект будет реализован с его согласия или без него.

После изучения кадастрового плана Государственная земельная служба пришла к выводу, что границы, установленные в 1998 году, являются неверными и что житель фактически имеет право на участок на два метра меньше.

Представители Земельной службы советуют жителям подготовить новый межевой план, но расходы им придется покрыть самим.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения

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