"Я потеряла и деньги, и совесть". Как мошенники заставляют российских пенсионеров поджигать военкоматы

В ряде случаев мошенники аргументировали это тем, что в военкомате якобы находятся люди, работающие на Украину — как, например, было в случае с Риммой Второвой. «Вы бутылку бросите, задымится, они будут все выбегать, и мы их всех возьмем», — пересказывала журналистам слова мошенников другая женщина, пенсионерка из Саратовской области.

Иногда мошенники обещали вернуть похищенные у людей деньги, если те подожгут военкомат. Некоторые рассказывали, что звонившие угрожали им. «Если вы откажетесь, то все будет использовано против вас. Вас посадят. У нас есть полномочия, и мы за Россию», — рассказывала одна из женщин.

4 августа стало известно, что во Всеволжске покончил с собой 76-летний пенсионер, задержанный за попытку поджога местного военкомата. Звонившие ему мошенники убедили его продать квартиру и перевести им вырученные за нее деньги — четыре миллиона рублей. Чтобы вернуть эту сумму, нужно поджечь военкомат, объяснили ему мошенники, представившиеся сотрудниками военкомата.

Сделать это у мужчины не получилось, его задержали с бутылками с зажигательной смесью возле военкомата. В итоге на него завели уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества, но арестовывать не стали, отпустив домой под обязательство о явке. На следующий день его нашли дома мертвым.

Терроризм или уничтожение имущества