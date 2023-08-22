В понедельник 107 мигрантам не позволили нелегально проникнуть в Латвию - это почти рекорд

Это одно из самых больших количеств нарушителей границы, выявленных за один день. Неделю назад, 14 августа, пограничники предотвратили попытку незаконного перехода границы 96 человек.

В этом году нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались в целом 6134 человека, а 292 человека пустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году предотвращено 5 286 случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек пустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года в нескольких приграничных самоуправлениях действует усиленный режим охраны границы.