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В понедельник 107 мигрантам не позволили нелегально проникнуть в Латвию - это почти рекорд

rus.tvnet.lv/LETA
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Железный забор на латвийско-белорусской границе
Железный забор на латвийско-белорусской границе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) в понедельник, 21 августа, предотвратила попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 107 человек, сообщили агентству LЕТА в ГПО.

Это одно из самых больших количеств нарушителей границы, выявленных за один день. Неделю назад, 14 августа, пограничники предотвратили попытку незаконного перехода границы 96 человек.

В этом году нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались в целом 6134 человека, а 292 человека пустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году предотвращено 5 286 случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек пустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года в нескольких приграничных самоуправлениях действует усиленный режим охраны границы.

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