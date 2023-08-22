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Дуда: в Беларусь доставляется тактическое ядерное оружие России

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Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Фото: JAKUB SZYMCZUK / KPRM / HANDOUT

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что Россия уже перемещает ядерное оружие ближнего действия в Беларусь, отметив, что это изменит архитектуру безопасности в регионе и во всем НАТО.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в прошлом месяце объявили, что Москва уже отправила в Беларусь несколько тактических ядерных боеголовок. Обе страны первоначально сообщили об этом плане в марте. США и НАТО не подтвердили, что это действительно произошло.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику Москвы как "опасную и безрассудную", а в июле заявил, что альянс не заметил никаких изменений в отношении имеющегося в распоряжении России ядерного оружия.

Тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя и имеет меньшие радиус действия и мощность по сравнению с более мощными ядерными боеголовками, установленными на ракетах дальнего действия. Россия сообщила, что она сохранит контроль над ядерными оружием, отправленным в Беларусь.

Дуда не сообщил более подробных сведений, но сказал, что это "явно меняет архитектуру безопасности в нашей части Европы".

"Это меняет архитектуру безопасности не только в нашем регионе, но и на всем восточном фланге НАТО. Таким образом, это меняет ситуацию во всем альянсе", - на совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой заявил Дуда.

Президент Португалии во время визита в Варшаву обещал продолжать поддерживать Украину и другие страны в регионе, заявив, что для Португалии это так же важно, как ситуация в соседних странах.

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