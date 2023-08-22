Все восемь человек, застрявших на канатной дороге в Пакистане, спасены. Среди них шестеро детей

По словам официальных лиц, группа из восьми человек направлялась в школу, когда один из тросов оборвался, и они остались висеть на высоте 274 м над землей.

По сообщениям местных СМИ, до прибытия спасателей пассажиры застрявшего вагона находились в нем не менее четырех часов.

Авария произошла во вторник около 07:00 по местному времени в долине Аллай в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Открытый вагон держался на одном тросе.

Аллай – горный район, расположенный на высоте 2000 м над уровнем моря. Населенные пункты здесь лежат далеко друг от друга.

На большей части этого горного района на севере Пакистана отсутствует транспортная инфраструктура, здесь почти нет дорог. В большинстве районов для перемещения с одной горы на другую регулярно используются похожие подъемники.

Местный учитель рассказал пакистанскому изданию Dawn, что таким способом в школу ежедневно путешествуют около 150 человек, поскольку другого транспорта в районе нет.

Из долины, где живут застрявшие школьники, до самой школы – два часа пешего пути. Поэтому один из местных жителей, механик, решил построить подъемник, с помощью которого подняться наверх можно за четыре минуты.

По данным местной полиции, он получил разрешение на постройку от местных властей, которые к тому же ежемесячно проверяют его безопасность, однако подтвердить это Би-би-си пока не удалось.

Сегодня утром подъемник уже совершил четыре поездки в школу и обратно. На пятый раз канаты оборвались, рассказал Би-би-си местный полицейский.

Контекст Фото: BBC

​​Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.