Видео ⟩ В Лиепае найдено новое место массового захоронения евреев; земля принадлежит предприятию

Немецкий моряк Рейнхард Винер 15 июля 1941 года снял несколько кадров с Лиепайским маяком. В настоящее время эти черно-белые изображения являются единственными свидетельствами, на которых увековечены убийства евреев в этом месте.

Руководствуясь зданиями, видимыми на изображении, люди уже пытались определить массовое место захоронения, но безуспешно.

Этим летом в Лиепаю были приглашены исследователи США, которые, используя современные технологии, смогли найти роковое место захоронения 1941 года, в котором покоились десятки евреев, убитых нацистами.

Представитель Лиепайского еврейского общества Илана Иванова подчеркивает, что современные технологии нередко помогают заполнить белые пятна в истории и сложить события в общую картинку.

Иванова отмечает, что место захоронения находится в Лиепайской специальной экономической зоне и на данный момент арендуется литовским предприятием по переработке рыбы, которое желает расширить свою деятельность в Латвии.

Директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский считает, что на массовых захоронениях строить здания неправильно, поэтому было бы важно, промаркировать это место надлежащим образом.

Председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш сообщил, что в думе проходили дискуссии о том, как следует действовать в такой ситуации.

"Мы должны думать, как решить ситуацию!", - подчеркивает Ансиньш.

Видео: в сюжете LTV