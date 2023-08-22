Видео ⟩ В Лиепае найдено новое место массового захоронения евреев; земля принадлежит предприятию

В Лиепае найдено новое место массового захоронения евреев времен Второй мировой войны. Лиепайская дума в настоящее время сдает землю предприятию по переработке рыбы, но еврейские общества настаивают на том, что место захоронений должно быть преобразовано в память о казненных евреях, сообщает Латвийское телевидение.
Немецкий моряк Рейнхард Винер 15 июля 1941 года снял несколько кадров с Лиепайским маяком. В настоящее время эти черно-белые изображения являются единственными свидетельствами, на которых увековечены убийства евреев в этом месте.
Руководствуясь зданиями, видимыми на изображении, люди уже пытались определить массовое место захоронения, но безуспешно.
Этим летом в Лиепаю были приглашены исследователи США, которые, используя современные технологии, смогли найти роковое место захоронения 1941 года, в котором покоились десятки евреев, убитых нацистами.
Представитель Лиепайского еврейского общества Илана Иванова подчеркивает, что современные технологии нередко помогают заполнить белые пятна в истории и сложить события в общую картинку.
Иванова отмечает, что место захоронения находится в Лиепайской специальной экономической зоне и на данный момент арендуется литовским предприятием по переработке рыбы, которое желает расширить свою деятельность в Латвии.
Директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский считает, что на массовых захоронениях строить здания неправильно, поэтому было бы важно, промаркировать это место надлежащим образом.
Председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш сообщил, что в думе проходили дискуссии о том, как следует действовать в такой ситуации.
"Мы должны думать, как решить ситуацию!", - подчеркивает Ансиньш.
Видео: в сюжете LTV
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!