СМИ пишут о снятии Суровикина с должности командующего ВКС. Что известно

Канал также утверждает, что Суровикина сначала содержали в СИЗО «Лефортово» на допросах, а затем – «на более комфортных условиях», при которых он мог общаться по телефону с супругой.

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. Тогда генерал записал видеообращение к бойцам ЧВК, в котором, сидя с оружием в руках, призвал их вернуться в места дислокации.

После исчезновения Суровикина из публичного поля в Z-каналах, а затем и в СМИ начала появляться информация о том, что генерал мог быть арестован.

Газета The Wall Street Journal писала, что вместе с Суровикиным для допроса задержали 13 старших офицеров. Один из источников издания утверждал, что Суровикин знал о планах Пригожина, но в мятеже не участвовал.

Financial Times называла Суровикина связующим звеном между Пригожиным и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом «Вагнера», воевавшим в Украине. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относился хорошо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пропажу генерала комментировать отказывался, ссылаясь на Минобороны, а в военном ведомстве на эту тему никаких заявлений не делали.

В конце июня в ОНК Москвы заявляли, что генерала нет ни в «Лефортово», ни в других СИЗО города, а в середине июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что генерал «пока недоступен», потому что «отдыхает».