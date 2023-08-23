Еврокомиссия: Москва отравляет ЕС дезинформацией

"Украина защищает нашу демократию"

День памяти 23 августа должен стать напоминанием об ответственности за поддержание мира, демократии и ценностей, на которых основан ЕС, подчеркивают в Еврокомиссии: "84 года назад подписание пакта Молотова-Риббентропа, за которым последовало начало Второй мировой войны, открыло одну из самых мрачных глав в истории Европы. В эту важную для истории нашего континента дату мы чтим память бесчисленных жертв тоталитарных и авторитарных режимов".

Еврокомиссары констатировали, что сегодня Украина и ее народ борются за мир и демократию, а Евросоюз будет поддерживать их столько, сколько потребуется, "потому что эта война - защита нашей демократии".

В тот же день, 22 августа, Еврокомиссию попросили прокомментировать установку памятника Сталинув Псковской области в городе Великие Луки. "Не дело Еврокомиссии комментировать, что в каком-то российском городе устанавливают статую того или иного преступника. Я думаю, что это говорит о городских властях и о самой стране", - сказал официальный представитель Петер Стано.

Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается с 2009 года благодаря соответствующей резолюции Европарламента. Еврокомиссия поддерживает проекты по всей Европе, посвященные истории тоталитарных преступлений и способствующие сохранению памяти о них. Кроме того, в июле 2023 года Брюссель объявил конкурс на создание европейской обсерватории по борьбе с дезинформацией, в рамках которого будет финансироваться проект, направленный на выявление и анализ появления дезинформации и вводящих в заблуждение нарративов о войне в Украине, гендерных вопросах и выборах, на что будет выделено почти 2 млн евро.