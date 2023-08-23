Видео ⟩ Rīgas meži: создание оленьего сада на окраине Огре было ошибкой

По его мнению, в то время это могло быть вопросом моды, и он не может сказать, каковы были мотивы создания оленьего сада.

Однако в настоящее время ситуация и отношение к животным и оленьим паркам изменились, а компании необходимо решить эту проблему.

Первоначально в оленьем парке обитало 20 благородных оленей, но сейчас это число удвоилось, несмотря на то, что около 20 животных уже были переселены в другую территорию.

Депутаты на заседании комитета хотели убедиться, что компания ищет решения, позволяющие переместить оленей, а не убить их.

Германис подтвердил, что было проведено несколько аукционов по переселению оленей, на которые не подал заявок ни один претендент. Поэтому необходимо искать другие решения.

Компания не может продолжать содержать этих животных, так как они продолжают размножаться, а площади для содержания растущего стада сокращаются.

Как ранее, так и на заседании комиссии было подтверждено, что подбор и содержание стада благородных оленей не соответствуют оперативным целям Rīgas meži и не являются функцией предприятия.

Поэтому Rīgas meži продолжает искать решения и прислушиваться к мнению специалистов о будущем стада благородных оленей.

Rīgas meži - ​​муниципальное предприятие, основанное в 2008 году. Под его управлением находятся 62 000 гектаров леса, 399 гектаров рижских парков и зелени, предприятие также отвечает за парк культуры и отдыха Межапарк.

В 2022 году оборот компании достиг 21,35 миллиона евро, а прибыль - 2,14 миллиона евро.

Видео: Сюжет программы LTV