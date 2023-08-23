Формирование коалиции: Ринкевич пригласил на встречу пять партий

После первого раунда переговоров, который прошел в понедельник и вторник, Ринкевич заявил, что по-прежнему намерен добиваться формирования широкой коалиции в новом правительстве, поэтому пригласил продолжить переговоры пять партий.

В заявлении по итогам переговоров с партиями Ринкевич сообщил, что получил "принципиальную поддержку" "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения и "Прогрессивных" сформулированным им целям развития и неотложным задачам.

С уважением относясь к программной позиции партий и их предыдущей деятельности в парламенте, Ринкевич тем не менее считает, что

новый Кабинет министров должен быть сформирован при максимально широкой поддержке парламентского большинства.

"Такая модель правительства будет оптимальной и способной реализовать конкретные решения по ряду важных для населения Латвии вопросов", - подчеркнул президент.

В связи с этим Ринкевич пригласил представителей пяти партий на встречу в Рижском замке, которая состоится в 15:00.

Как сообщалось, в настоящее время единственным официально выдвинутым кандидатом на пост премьер-министра является представитель "Нового Единства" Эвика Силиня.

После переговоров с президентом "Новое Единство" выразило готовность возглавить процесс формирования правительства в коалиции с СЗК и "Прогрессивными", но позже заявило, что готово сформировать как можно более широкую коалицию.

СЗК и "Прогрессивные" согласились поддержать Силиню, если смогут договориться с "Новым Единством" о важнейших задачах. ОС занимает скептическую позицию, поддерживая нынешнюю модель коалиции с участием "Нового Единства", ОС и Нацобъединения, но не исключая участия и в другой коалиции, в свою очередь Нацобъединение заняло категоричную позицию, полностью отвергая возможность участия в коалиции вместе с СЗК и "Прогрессивными".