Кандидат в премьеры от "Нового Единства" Эвика Силиня: Кто она?

Кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" (НЕ), действующий министр благосостояния Эвика Силиня (1975 г. р.) не новичок в политике. По общедоступной информации, Силиня - юрист по образованию и давно работает в этой сфере.
Силиня баллотировалась на выборах в 14-й Сейм от Видземского списка НЕ и была избрана, получив 4509 голосов. При этом 2154 избирателя вычеркнули ее имя из списка. В декабре Силиня была утверждена министром благосостояния.
В предыдущем созыве Сейма Силиня занимала должность парламентского секретаря премьер-министра, а с 2013 по 2019 год была парламентским секретарем Министерства внутренних дел, уделяя особое внимание представительству министерства в Сейме и комиссиях Сейма, руководству и координации разработки политических документов и вопросам безопасности детей. Также Силиня обеспечила представительство МВД в таких международных организациях, как ООН, Интерпол и CEPOL.
Силиня впервые баллотировалась в Сейм в 2011 году по рижскому списку Партии реформ Валдиса Затлерса, но не была избрана в парламент. С 2011 по 2012 год она работала внештатным юрисконсультом министра внутренних дел.
До этого Силиня была индивидуально практикующим присяжным адвокатом. Она имеет степень магистра социальных наук в области права, международного права и европейского права. Силиня говорит на трех языках - латышском, русском и английском.
В интервью Латвийскому телевидению политик подчеркнула, что заинтересована в том, чтобы новая коалиция была широкой, а переговоры о новом правительстве не могут быть долгими.
"Учитывая, что мы все лето участвовали в переговорах, думаю, что разговор не может быть долгим, должна быть ясность - да или нет", - сказала она в интервью программе Rīta panorāma на LTV.
Силиня отметила, что президент Эдгар Ринкевич обязательно должен будет оценить, удовлетворит ли его представленное предложение с описанием возможной коалиции.
Она добавила, что крайне важно и количество голосов, а также то, о чем стороны могли бы договориться. "Безопасность является одним из самых больших приоритетов, но мне также хочется говорить о неухудшении и возможном улучшении уровня жизни людей. Необходимо найти решения", - сказала Силиня.
Политик не хочет, чтобы формирование нового бюджета затягивалось, поэтому надеется, что работа пройдет гладко. Она подчеркнула, что потенциальная должность "возлагает серьезную нагрузку на плечи женщины". "Нас довольно много критикуют, за "не такую" прическу или когда кому-то не нравится мой пиджак, но я надеюсь, что, несмотря на это, смогу ставить более масштабные цели", - уподчеркнула Силиня.
В четверг, 17 августа, действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.
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