Кандидат в премьеры от "Нового Единства" Эвика Силиня: Кто она?

"Учитывая, что мы все лето участвовали в переговорах, думаю, что разговор не может быть долгим, должна быть ясность - да или нет", - сказала она в интервью программе Rīta panorāma на LTV.

Силиня отметила, что президент Эдгар Ринкевич обязательно должен будет оценить, удовлетворит ли его представленное предложение с описанием возможной коалиции.

Она добавила, что крайне важно и количество голосов, а также то, о чем стороны могли бы договориться. "Безопасность является одним из самых больших приоритетов, но мне также хочется говорить о неухудшении и возможном улучшении уровня жизни людей. Необходимо найти решения", - сказала Силиня.

Политик не хочет, чтобы формирование нового бюджета затягивалось, поэтому надеется, что работа пройдет гладко. Она подчеркнула, что потенциальная должность "возлагает серьезную нагрузку на плечи женщины". "Нас довольно много критикуют, за "не такую" прическу или когда кому-то не нравится мой пиджак, но я надеюсь, что, несмотря на это, смогу ставить более масштабные цели", - уподчеркнула Силиня.

В четверг, 17 августа, действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.