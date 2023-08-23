Фото ⟩ Российские дроны попали в зернохранилища в Одесской области

Согласно сообщению, силами ПВО уничтожено девять дронов типа Shahed-136/131. Были зафиксированы попадания по производственно-перегрузочным комплексам и зернохранилищам.

"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6:00 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - написал глава Одесской областной военной администрации Олег Киперв своем Telegram-канале.

"Среди гражданского населения пострадавших нет", - добавил глава региона.

Он также заявил, что российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов.