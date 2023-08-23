Ср, 23.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Российские дроны попали в зернохранилища в Одесской области

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Разрушение в Одесской области
Разрушение в Одесской области Фото: Скриншот с Telegram "Дождь"

Российские дроны в ночь на среду, 23 августа, атаковали Одесскую область и попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Согласно сообщению, силами ПВО уничтожено девять дронов типа Shahed-136/131. Были зафиксированы попадания по производственно-перегрузочным комплексам и зернохранилищам.

"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6:00 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - написал глава Одесской областной военной администрации Олег Киперв своем Telegram-канале.

"Среди гражданского населения пострадавших нет", - добавил глава региона.

Он также заявил, что российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх