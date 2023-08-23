Фото ⟩ Российские дроны попали в зернохранилища в Одесской области

Российские дроны в ночь на среду, 23 августа, атаковали Одесскую область и попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Согласно сообщению, силами ПВО уничтожено девять дронов типа Shahed-136/131. Были зафиксированы попадания по производственно-перегрузочным комплексам и зернохранилищам.
"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6:00 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - написал глава Одесской областной военной администрации Олег Киперв своем Telegram-канале.
"Среди гражданского населения пострадавших нет", - добавил глава региона.
Он также заявил, что российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов.
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