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Синоптики рассказали о погоде в конце недели

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветок. Иллюстративное фото.
Цветок. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В предстоящие выходные в Латвии будет много облаков, ожидаются дожди, но немного повысится температура воздуха, прогнозируют синоптики.

В четверг на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а в пятницу осадки прогнозируются в основном в Курземе. Ветер слабый, по ночам местами образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, днем будет +18...+23 градуса.

В субботу и воскресенье днем может потеплеть до +25 градусов, ночная температура также повысится. По текущим прогнозам Global Forecast System, в субботу больше осадков будет в западной и центральной частях страны, а в ночь на понедельник может прийти южный циклон с сильными дождями.

Галерея: Дождливое лето в Латвии

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