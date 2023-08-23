Синоптики рассказали о погоде в конце недели

В четверг на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а в пятницу осадки прогнозируются в основном в Курземе. Ветер слабый, по ночам местами образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, днем будет +18...+23 градуса.

В субботу и воскресенье днем может потеплеть до +25 градусов, ночная температура также повысится. По текущим прогнозам Global Forecast System, в субботу больше осадков будет в западной и центральной частях страны, а в ночь на понедельник может прийти южный циклон с сильными дождями.