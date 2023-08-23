В России на заправочных станциях возник дефицит топлива

По данным ряда российских СМИ, во многих местах из продажи исчезло дизельное топливо и бензин. Нет ни 92-го, ни 95-го бензина даже по повышенным ценам нет.

Недостаток топлива ощущается в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Также не хватает топлива на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях и в Калмыкии. В оккупированном Крыму тоже наблюдается нехватка бензина.

"Сейчас мы работаем с очень низким запасом топлива. Фактически наблюдается дефицит всех видов топлива. На отдельных заправках в регионах нет ни бензина 92-й и 95-й марок, ни дизтоплива", - говорит Екатерина Савкина, представитель сети АЗС в Самарской области.

"В прошлом месяце нам не хватало 95-го бензина, а сейчас у нас начинает заканчиваться и 92-ая марка бензина. С запасами дизтоплива тоже проблема", - сказал генеральный директор компании "Мосрегионгаз" в оккупированном Крымском полуострове.

Он указывает, что причина проблем в Крыму - нерегулярные поставки по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами из России прибывают на несколько недель позже запланированного срока, что приводит к их дефициту.

Фермеры также жалуются на нехватку топлива. Об отсутствии дизтоплива на заправках в южных регионах России также сообщает представитель Ассоциации российских грузовых перевозчиков "Грузавтотранс".

В мае 2023 года стало известно, что цены на топливо в России начали расти. В августе некоторые заправки в оккупированном Крыму предупредили клиентов о возможной нехватке бензина.