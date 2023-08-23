Силиня выразила готовность формировать правительство "с чистого листа"

"Мы не можем затягивать переговоры, мы должны быстро принимать решения и договариваться", - заявила Силиня.

После сегодняшней встречи с партиями никаких заявлений со стороны президента Ринкевича не прозвучало, однако в четверг в 11 часов утра он пригласил Силиню на встречу в Рижском замке, что может означать официальное объявление о выдвижении на должность главы правительства.

Политики пока предполагают, что неформальные партийные переговоры состоятся в четверг, но об официальных переговорах пока не объявлено.

Президент видит несколько комбинаций из трех или четырех партий в новом правительстве

Непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет, заявил в среду президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

В то же время Ринкевич признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.

Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.

Ринкевич напомнил, что сегодня запланированы консультации с представителями пяти партий - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных". Эти партии выразили принципиальную поддержку сформулированным президентом задачам нового правительства.

Цель сегодняшней встречи с представителями партий - еще раз подчеркнуть, что Ринкевич рассматривает политические консультации как процесс, когда стороны садятся за стол и начинают переговоры с нуля.

Также президент планирует выяснить, достаточной ли поддержкой пользуется единственный выдвинутый на данный момент кандидат на пост премьера - министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").

Ринкевич подчеркнул, что процесс формирования правительства нельзя затягивать, поскольку необходимо начинать разработку госбюджета на следующий год.