Силиня выразила готовность формировать правительство "с чистого листа"

Нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") готова откликнуться на призыв президента Эдгара Ринкевича начать формирование правительства с "чистого листа", заявила Силиня в среду после встречи пяти партий с президентом.
Сегодня Ринкевич встретился с представителями "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения и "Прогрессивных".
В ходе встречи президент указал, что остальные партии не выдвинули своего кандидата в премьер-министры - соответственно, выдвинутый кандидат в премьер-министры может начать неофициальные и формальные консультации, сказала Силиня.
Также президент в ходе встречи подчеркнул, что важно не затягивать с формированием нового правительства, чтобы иметь возможность быстро принять бюджет на следующий год.
Комментируя бюджет, Силиня заявила, что технический бюджет никому из партнеров не нужен.
Силиня сказала, что предпочтительным для Ринкевича форматом была бы более широкая коалиция, но если это не удастся, то возможна и коалиция из трех или четырех партий. Однако в случае выдвижения Силини она планирует начать переговоры со всеми пятью партнерами. Она также планирует обсудить наиболее важные вещи, которые мешают Нацобъединению сотрудничать с "Прогрессивными".
По словам Силини, есть много разных вариантов четырехпартийной коалиции, а в случае, если это невозможно, есть и варианты трехпартийной коалиции.
"Мы не можем затягивать переговоры, мы должны быстро принимать решения и договариваться", - заявила Силиня.
После сегодняшней встречи с партиями никаких заявлений со стороны президента Ринкевича не прозвучало, однако в четверг в 11 часов утра он пригласил Силиню на встречу в Рижском замке, что может означать официальное объявление о выдвижении на должность главы правительства.
Политики пока предполагают, что неформальные партийные переговоры состоятся в четверг, но об официальных переговорах пока не объявлено.
Президент видит несколько комбинаций из трех или четырех партий в новом правительстве
Непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет, заявил в среду президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
В то же время Ринкевич признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.
Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.
Ринкевич напомнил, что сегодня запланированы консультации с представителями пяти партий - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных". Эти партии выразили принципиальную поддержку сформулированным президентом задачам нового правительства.
Цель сегодняшней встречи с представителями партий - еще раз подчеркнуть, что Ринкевич рассматривает политические консультации как процесс, когда стороны садятся за стол и начинают переговоры с нуля.
Также президент планирует выяснить, достаточной ли поддержкой пользуется единственный выдвинутый на данный момент кандидат на пост премьера - министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").
Ринкевич подчеркнул, что процесс формирования правительства нельзя затягивать, поскольку необходимо начинать разработку госбюджета на следующий год.
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