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Литовские пограничники передали Латвии группу мигрантов. Их перевозила гражданка Португалии

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница Фото: Ieva Ābele, Saeima

Литовские пограничники передали обратно Латвии 15 нелегальных мигрантов, и суд в Литве установил меру пресечения в виде заключения под стражу для их контрабандистке, гражданке Португалии, сообщает агентство LETA.

"В среду суд подтвердил арест подозреваемой на три месяца, и граждане Афганистана были переданы Латвии", - сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы Литвы.

Группа нелегальных мигрантов была задержана в понедельник, реагируя на просьбу Латвии.

Литовские пограничники получили от латвийских коллег информацию, что из Латвии в направлении Литвы двигается микроавтобус Renault Trafic.

Автомобиль был замечен на автодороге Рига - Паневежис на севере Литвы примерно в пяти километрах от центра Пасвальского района.

Литовские пограничники включили световые сигналы и пытались остановить автомобиль, однако водитель остановилась только через несколько километров. Арендованным микроавтобусом управляла 39-летняя гражданка Португалии.

В микроавтобусе пограничники нашли 15 человек, которые утверждали, что являются гражданами Афганистана.

Никто из них не смог предоставить документы, позволяющие им въезжать и находиться в Литве или Шенгенской зоне. Автомобиль и люди были переданы на шауляйский пост погранохраны.

Начато досудебное расследование о контрабанде людей через границу.

Гражданке Португалии грjзит штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет.

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