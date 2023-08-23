Мужчины пересекли границу Литвы из Беларуси и срезали два столба с видеокамерами

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сообщил, что два человека, незаконно проникнув в Литву, спилили два столба и скрылись. При этом он подчеркнул, что работы по восстановлению столбов продолжаются, участок границы контролируется, камеры работают.

Два человека, одетые в гражданскую одежду, проникли на территорию Литвы около болота Чяпкяляй, где природные условия не позволяют возвести физический барьер или бетонную стену. Невозможно создать заграждение на литовско-белорусской границе на нескольких участках общей протяженностью около 150 км.

Мишутис сказал, что это третий подобный инцидент в этом году, когда люди с инструментами пытаются разрушить инфраструктуру пограничного наблюдения на литовской стороне, повреждая столбы для камер.

В прошлом году было зарегистрировано 467 попыток физического повреждения как системы наблюдения, так и физического ограждения. В этом году количество таких случаев превышает 50.

В связи с произошедшим во вторник, 22 августа, начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы и повреждения или уничтожения имущества.

На 550-километровом участке литовско-белорусской границы установлено физическое ограждение - забор или колючая проволока.

Общая протяженность границы между Литвой и Беларусью составляет 679 километров, из которых около 100 километров пересекаются реками и озерами.

Литва решила создать физическое ограждение, дополненное системой видеонаблюдения, после того как в 2021 году начался поток нелегальных мигрантов из Беларуси. Литовские власти описывают это как гибридную атаку.