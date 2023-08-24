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VDD обращает внимание на латвийцев, выбирающих обучение в российских вузах

rus.tvnet.lv/LETA
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Московский Кремль
Московский Кремль Фото: EPA/Scanpix

Служба государственной безопасности (VDD) обращает внимание на тех латвийцев, которые в настоящее время выбирают для обучения вузы государства-агрессора России.

Посольство России в Латвии сообщило в Facebook, что 17 августа в посольстве прошла встреча абитуриентов, получивших от правительства РФ квоту на бесплатное обучение в российских вузах в этом году. Около 110 молодых людей из Латвии продолжат обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова и других российских городов.

Комментируя эту информацию, VDD напомнила, что еще до вторжения России в Украину неоднократно предупреждала о том, что обучение в российских вузах сопряжено с риском получения разведывательной информации и вербовки спецслужбами этой страны.

Эти риски особенно высоки в нынешних геополитических условиях. Россия предоставляет иностранцам возможность бесплатного обучения с целью их идеологической обработки и подготовки будущих проводников российских интересов в других странах, предупреждает VDD.

VDD вновь призывает латвийцев не ездить в Россию и Беларусь из-за высоких рисков стать целью вербовки.

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