Ринкевич поручил формирование нового правительства Эвике Силине

Это решение Ринкевич принял после переговоров со всеми парламентскими партиями. Силиня была единственным кандидатом, официально выдвинутым партиями на пост премьер-министра.

На пресс-конференции после встречи с Силиней президент выразил уверенность в том, что она справится с этой задачей в короткие сроки. "Опыт и знания Силини - хорошее начало для формирования работоспособного Кабинета министров", - сказал президент.

По словам Ринкевича, в ходе консультаций с партиями он получил уверенность в том, что у Силини хорошие шансы сформировать максимально широкую коалицию и получить поддержку в парламенте. В ходе встречи с президентом Силиня выразила готовность работать над тем, чтобы цели развития страны в сфере экономики, образования и укрепления безопасности были близки к тем, что обсуждались в ходе консультаций.

Президент выразил надежду, что правительство будет сформировано к середине сентября.

В ходе консультаций Ринкевич интересовался мнением партий о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, видением долгосрочных и неотложных задач, которые предстоит решать правительству.