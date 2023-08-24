Президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства кандидату в премьер-министры "Нового Единства" - министру благосостояния Эвике Силине.
Ринкевич поручил формирование нового правительства Эвике Силине
Это решение Ринкевич принял после переговоров со всеми парламентскими партиями. Силиня была единственным кандидатом, официально выдвинутым партиями на пост премьер-министра.
На пресс-конференции после встречи с Силиней президент выразил уверенность в том, что она справится с этой задачей в короткие сроки. "Опыт и знания Силини - хорошее начало для формирования работоспособного Кабинета министров", - сказал президент.
По словам Ринкевича, в ходе консультаций с партиями он получил уверенность в том, что у Силини хорошие шансы сформировать максимально широкую коалицию и получить поддержку в парламенте. В ходе встречи с президентом Силиня выразила готовность работать над тем, чтобы цели развития страны в сфере экономики, образования и укрепления безопасности были близки к тем, что обсуждались в ходе консультаций.
Президент выразил надежду, что правительство будет сформировано к середине сентября.
В ходе консультаций Ринкевич интересовался мнением партий о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, видением долгосрочных и неотложных задач, которые предстоит решать правительству.
После переговоров президент заявил, что непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет. В то же время он признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.
Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.
Эвика Силиня (1975 г. рожд.) была избрана в Сейм по списку "Нового Единства". Кандидат в премьеры окончила Латвийский университет, получив степень бакалавра права и квалификацию юриста, и Рижскую высшую юридическую школу со степенью магистра социальных наук, международного и европейского права.
В политику Силиня пришла в 2011 году, когда баллотировалась в Сейм по списку Партии реформ Затлерса. В ноябре того же года она стала юридическим советником министра внутренних дел, а в январе 2013 года - парламентским секретарем Министерства внутренних дел (МВД). В феврале 2019 года она оставила должность парламентского секретаря МВД и стала парламентским секретарем премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
С декабря 2022 года Силиня является министром благосостояния. Она также входит в правление партии "Единство".
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