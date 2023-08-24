Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ринкевич поручил формирование нового правительства Эвике Силине

Дополнено
rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Edijs Pālens/LETA

Президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства кандидату в премьер-министры "Нового Единства" - министру благосостояния Эвике Силине.

Это решение Ринкевич принял после переговоров со всеми парламентскими партиями. Силиня была единственным кандидатом, официально выдвинутым партиями на пост премьер-министра.

На пресс-конференции после встречи с Силиней президент выразил уверенность в том, что она справится с этой задачей в короткие сроки. "Опыт и знания Силини - хорошее начало для формирования работоспособного Кабинета министров", - сказал президент.

По словам Ринкевича, в ходе консультаций с партиями он получил уверенность в том, что у Силини хорошие шансы сформировать максимально широкую коалицию и получить поддержку в парламенте. В ходе встречи с президентом Силиня выразила готовность работать над тем, чтобы цели развития страны в сфере экономики, образования и укрепления безопасности были близки к тем, что обсуждались в ходе консультаций.

Президент выразил надежду, что правительство будет сформировано к середине сентября.

В ходе консультаций Ринкевич интересовался мнением партий о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, видением долгосрочных и неотложных задач, которые предстоит решать правительству.

После переговоров президент заявил, что непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет. В то же время он признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.

Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.

Эвика Силиня (1975 г. рожд.) была избрана в Сейм по списку "Нового Единства". Кандидат в премьеры окончила Латвийский университет, получив степень бакалавра права и квалификацию юриста, и Рижскую высшую юридическую школу со степенью магистра социальных наук, международного и европейского права.

В политику Силиня пришла в 2011 году, когда баллотировалась в Сейм по списку Партии реформ Затлерса. В ноябре того же года она стала юридическим советником министра внутренних дел, а в январе 2013 года - парламентским секретарем Министерства внутренних дел (МВД). В феврале 2019 года она оставила должность парламентского секретаря МВД и стала парламентским секретарем премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

С декабря 2022 года Силиня является министром благосостояния. Она также входит в правление партии "Единство".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх