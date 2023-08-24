Популярный золотистый боровик: почему ему не стоит сильно радоваться

Этот гриб покорил чуть ли не каждого грибника своим внешним видом - красивой шляпкой, тонкой ножкой, украшенной выразительными жилками.

Родиной этого вида признана Северная Америка. В Латвии золотистые боровики растут преимущественно в приморских лесах, однако грибники, активно следящие за деятельностью группы единомышленников Sēņu medniekiem в Facebook, отмечают, что этот вид все чаще встречается дальше от моря.

Как и подберезовики, боровики и другие съедобные подвиды, золотистые боровики можно жарить без варки. Грибники признают их очень вкусными, даже говорят, что они "вкуснее самих боровиков".

Хотя в 2014 году золотистый боровик был назван грибом года, этот вид признан инвазивным - он быстро и агрессивно распространяется, а также может представлять угрозу местным дарам леса.

Миколог Инита Даниэле в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot? рассказала, что от грибников приходят сообщения, что в их любимых местах почти не найти привычных боровиков - есть только золотистые.

И такие наблюдения не обнадеживают, так как подтверждают, что любимые многими местные виды грибов могут исчезнуть из некоторых мест.

Напоминаем! Собирайте лишь те грибы, которые знаете. Если не уверены или закрадываются сомнения в том, что за гриб перед вами - не кладите его в корзину и не ешьте!