В 2024 году в БРИКС войдут ОАЭ, Иран, Египет и еще три страны

Расширение БРИКС находится в центре трехдневного саммита, проходящего в председательствующей в группе ЮАР. С принятием новых участников пятерка превратится в "БРИКС плюс". В будущем к группе могут присоединиться многие другие страны. По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, около 40 государств выразили соответствующий интерес, 23 из них заявили о конкретных планах. В их числе - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуэла и Таиланд. Критерии для принятия в БРИКС публично не разглашаются.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Саммит группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На долю входящих в объединение стран приходится более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. По словам организаторов, саммит БРИКС призван инициировать создание более справедливой системы глобального управления и противостоять экономическому доминированию стран Запада.