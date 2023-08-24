Пресс-конференция ⟩ Что рассказала премьер Эстонии Кая Каллас о скандале вокруг бизнеса ее мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна ("Ээсти 200") и министр регионального развития Мадис Каллас (СДПЭ) приняли сегодня участие в правительственной пресс-конференции, где основной темой стал скандал вокруг бизнеса мужа премьер-министра, пишет Rus.Postimees.
Кая Каллас посвятила первые минуты правительственной пресс-конференции разразившемуся вокруг ее мужа скандалу. "Я всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Я всегда стараюсь разделять свою работу и семью. По словам мужа, у них есть внутреннее правило, согласно которому в России нельзя даже заправляться топливом", - сказала она.
Кая Каллас рассказала, что обратилась к супругу с этим вопросом, и, по его словам, через месяц компания жены вышла из бизнеса.
Кая Каллас также отметила, что она не располагает подробной информацией о бизнесе мужа. Премьер-министр дала оценку действиям супруга и заявила, что, по ее мнению, компания ее мужа все делала правильно.
Затем Каллас поздравила Украину с Днем независимости, а также отметила, что Эстония будет поддерживать Украину, чтобы она одержала победу. Также Каллас упомянула, что началось обсуждение госбюджета.
Взявший следующим слово министр иностранных дел Маргус Цахкна не стал комментировать скандал вокруг своего партнера по коалиции. "Прежде чем что-то комментировать, я хотел встретиться с премьер-министром Каей Каллас. Кая также изложила всему кабинету министров свою точку зрения на сегодняшнюю историю", - отметил он.
По его словам, Эстония проводит жесткую санкционную политику, и Кая Каллас является одним из лидеров этой политики. Цахкна: "Нет никаких сомнений в том, что мы на правильном пути".
"Еще один вопрос, стоящий на повестке дня, - это вопрос морали и нравственности. Вести бизнес с Россией, который каким-либо образом способствует военной машине России или путинскому режиму, морально неправильно. Скандал вокруг премьер-министра неудобен и неприятен, но мы должны его пережить. Важно, чтобы все стороны были открыты. Политика всегда сопряжена с политической и моральной ответственностью. В данном конкретном случае на эти вопросы может ответить как премьер-министр Кая Каллас, так и сама Партия реформ", - заявил Цахкна.
Министр регионального развития Мадис Каллас первым делом затронул тему переименования улиц в Нарве. По его словам, улицы должны быть переименованы, несмотря на возражения со стороны Нарвского горсобрания.
Относительно разразившегося вокруг Каи Каллас скандала, Мадис Каллас сказал, что не хотел ранее комментировать ситуацию. "Вчера я тоже не хотел ничего отвечать. Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра за очень хороший, на мой взгляд, брифинг для правительства сегодня утром. От имени социал-демократов мы можем сказать, что, исходя из сегодняшней информации, у нас нет больше вопросов к премьер-министру", - заявил он.
Также Каллас подчеркнул, что Эстония продолжает активно поддерживать Украину.
"Когда вы замужем, вы доверяете своему мужу, – ответила Кая Каллас на вопрос журналиста по поводу выдачи кредита фирме ее мужа. – Если он просит о кредите, я его даю. Если имею такую возможность. Кредит я давала компании Novario Consult. Это совершенно другая компания". Вопрос о том, когда именно ей вернули кредит, премьер-министр оставила без ответа.
"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что все дела с Россией должны быть прекращены, пока идет вторжение в Украину", – заявила она.
"Я не участвую в его бизнесе и не интересуюсь им. Мы доверяем друг другу", - сказала Каллас.
"Поскольку какой-либо оборот в России отсутствовал, муж не понимал, что оказание услуги компанией эстонской компании по своей сути является чем-то неправильным. Мой муж - очень порядочный человек, и именно поэтому они приняли решение прекратить ведение бизнеса в России через месяц после начала войны", - сказала она.
Министр иностранных дел Эстонии, член партии "Ээсти 200" Маргус Цахкна заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что ситуация с бизнесом мужа премьер-министра Каи Каллас с Россией неудобна для всех, но на все связанные с этой темой вопросы необходимо дать честные ответы.
По словам Цахкна, Эстония проводит одну из самых жестких санкционных политик, направленных на то, чтобы перекрыть кислород российской военной машине. "Эстония проделала здесь огромную работу, а премьер-министр в этом вопросе задает тон как в ЕС и в НАТО, так и во всем мире", - сказал Цахкна.
По его словам, один из серьезных вопросов — и он обсуждался с эстонскими бизнесменами, - это то, как будет продолжаться жизнь в условиях войны. "И я могу сказать, что эстонские предприятия соблюдают санкции, и Эстония следует санкциям очень жестко", - подчеркнул Цахкна.
"Та предпринимательская деятельность, которая не попала под санкции, в определенных сферах продолжается. Тем предприятиям, которые пострадали в результате санкций, от эстонского государства предусмотрены меры помощи", - сообщил Цахкна. "К чему я это говорю? Давайте не будем нападать на все эстонские предприятия, они молодцы в том смысле, что действительно соблюдают санкции. Но мы должны следить и за тем, чтобы эстонская экономика функционировала в соответствии с теми принципами, о которых мы договорились", - сказал Цахкна, добавив, что российская агрессия должна быть отражена всеми возможными способами.
Другая тема - это, по словам Цахкна, вопрос морали. "И здесь я, и партия Eesti 200 придерживаемся мнения, что вести бизнес с Россией, способствующий функционированию путинской власти, морально неправильно. И поэтому эта дискуссия, разгоревшаяся из-за одного конкретного случая, неудобна для всех нас, в первую очередь, для Каи Каллас, но мы должны через нее пройти. И важно, чтобы все делалось очень открыто и все было понятно", - добавил Цахкна.
"Он не понимал, что это действие морально предосудительно. После проведенных сегодня бесед начиная с сентября эта деятельность будет прекращена"», - сказала премьер-министр.
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