Пресс-конференция ⟩ Что рассказала премьер Эстонии Кая Каллас о скандале вокруг бизнеса ее мужа

По его словам, Эстония проводит жесткую санкционную политику, и Кая Каллас является одним из лидеров этой политики. Цахкна: "Нет никаких сомнений в том, что мы на правильном пути".

"Еще один вопрос, стоящий на повестке дня, - это вопрос морали и нравственности. Вести бизнес с Россией, который каким-либо образом способствует военной машине России или путинскому режиму, морально неправильно. Скандал вокруг премьер-министра неудобен и неприятен, но мы должны его пережить. Важно, чтобы все стороны были открыты. Политика всегда сопряжена с политической и моральной ответственностью. В данном конкретном случае на эти вопросы может ответить как премьер-министр Кая Каллас, так и сама Партия реформ", - заявил Цахкна.

Министр регионального развития Мадис Каллас первым делом затронул тему переименования улиц в Нарве. По его словам, улицы должны быть переименованы, несмотря на возражения со стороны Нарвского горсобрания.

Относительно разразившегося вокруг Каи Каллас скандала, Мадис Каллас сказал, что не хотел ранее комментировать ситуацию. "Вчера я тоже не хотел ничего отвечать. Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра за очень хороший, на мой взгляд, брифинг для правительства сегодня утром. От имени социал-демократов мы можем сказать, что, исходя из сегодняшней информации, у нас нет больше вопросов к премьер-министру", - заявил он.

Также Каллас подчеркнул, что Эстония продолжает активно поддерживать Украину.