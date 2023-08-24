Украинский депутат ⟩ Чем живет оккупированный россиянами Мариуполь

Мариупольские партизаны ежедневно напоминают оккупантам, чей это город на самом деле. Взорванные склады с боеприпасами, развешанные листовки с призывами к врагу сдаваться, внезапные пожары в зданиях, где живут оккупанты - все говорит о том, что им в городе не рады, пишет депутат Верховной рады Украины, уроженец Мариуполя Сергей Магера, сообщает Rus.Postimees.
"Нашего Марика - так украинцы называют Мариуполь - больше не существует. Русские разворотили всё до основания. Абсолютно всё: от наших домов до наших воспоминаний, отобрали у нас будущее". На днях это сообщение я неожиданно получил от давнего друга. Это стало для меня откровенным шоком, так как я был убежден, что он погиб еще в марте 2022 года.
До вторжения мы активно общались, но когда россияне атаковали город, связь прервалась. Ранее я никогда не светил сообщения от тех, кто вынужденно остался в оккупации, чтобы не подвергать их опасности. Но этого моего товарища россияне уже вряд ли найдут. Сегодня он в безопасности, но никогда не забудет, как оккупанты "освободили" его родной город и от счастливой жизни, и от всех перспектив.
"Русский мир" в Мариуполе
До тех пор, пока в Украину не ворвался "русский мир", Мариуполь называли городом улыбок и вечерних прогулок вдоль набережной. Он был символом развития и грандиозных перспектив, а сегодня город у моря превратили в кровоточащую рану, которую вместо лечения пытаются заткнуть грязной ветошью.
"Теперь на Бабкином поле, на стадионе у домов, целыми днями играют в футбол гастарбайтеры. Их навезли тысячами. Они толпами слоняются по городу, часто без дела. Мы полагаем, что их сюда свезли, чтобы разбавить истребленное местное население и увеличить его численность", - пишет мой мариупольский друг.
О том, что в Мариуполь массово завозят россиян, заговорили еще летом прошлого года. Тогда в медиа писали о якобы строителях, задача которых "отстроить город и навести там порядок". Вот только "стройка" в понимании россиян оказалась тотальным уничтожением.
Старые поврежденные дома, под завалами которых заживо похоронены тысячи мирных жителей, снесли под ноль. Это места преступлений, стертые до основания. В домах, где сохранились несколько уцелевших нижних этажей, сверху вместо крыши постелили целлофан.
Мои источники утверждают, что сегодня в Мариуполь уже согнали более сорока тысяч россиян и выходцев из Азии. В пустующие квартиры заселяют гастарбайтеров. В местные школы уже ходят дети оккупантов.
История развивается по спирали
Россияне в Мариуполе ведут себя словно короли жизни, оставшихся в городе украинцев они презирают. История повторяется. Во время рождения большевистской России украинский Донбасс превращали в "русский регион" путем раскулачивания наиболее трудолюбивых украинцев. Тех, кто смог создать хорошее хозяйство, с единственной торбой в руках (а то и вовсе без нее) отправляли в самые дальние углы России, а россиян без кола и двора заселяли в дома "кулаков".
Сегодня в рунете существует не меньше сотни интернет-страниц, где предлагают "по дешевке" переселиться в оккупированный украинский город. Жилье в Мариуполе действительно строится: эдакие потемкинские деревни. Они ужасного качества и возводятся исключительно для телевизионной картинки российских пропагандистов.
Но в последнее время покупать такое жилье россияне не спешат. Во-первых, многие из них перестали радоваться своей "победе" и затаились в ожидании дальнейших действий ВСУ. Никто больше не намерен вкладывать деньги в то, что уже совсем скоро придется вернуть.
Во-вторых, все чаще у приехавших на стройки гастарбайтеров отбирают паспорта, а их самих отправляют на фронт отдавать жизнь за больные амбиции одного человека.
"На днях на одной из мариупольских школ повесили табличку, что теперь эта школа будет носить имя Романа Кутузова", - пишет мой знакомый. Того самого Кутузова, генерал-майора и командующего 1-м армейским корпусом ДНР. Это он отдавал приказы уничтожать Мариуполь в начале полномасштабного вторжения армии РФ на территорию нашего государства.
Это ему, Кутузову, было на руку, чтобы погибло как можно больше гражданских, чтобы погрузить город в боль, скорбь и страх. Только благодаря действиям воинов ВСУ самого Романа Кутузова "демилитаризовали" в июне прошлого года, так что больше ни одного подобного приказа он не отдаст.
Однако цинизм россиян безграничен. Кутузова поблагодарили за убитых украинских женщин и детей, присвоили ему звание генерал-лейтенанта и приколотили табличку у входа в школу. Уверен, это ненадолго.
Местные партизаны ежедневно напоминают оккупантам о том, чей город на самом деле. Взорванные склады с боеприпасами, развешанные листовки с призывами к врагу сдаваться, внезапные возгорания зданий, в которых живут оккупанты - все говорит о том, что им в городе не рады.
Да и россияне не скрывают: гражданский город им не нужен, мирные люди им не нужны. Все, чего они хотят - иметь порт для возможности свободного хищения украинского имущества. Прямо сейчас, например, они крадут зерно, которое переправляется сразу в Россию. Как, кстати, в 1918-м из Украины в Центральную Россию было вывезено около 240 тысяч тонн зерна. Проходят века, а российские оккупанты не меняются.
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