Украинский депутат ⟩ Чем живет оккупированный россиянами Мариуполь

Сегодня в рунете существует не меньше сотни интернет-страниц, где предлагают "по дешевке" переселиться в оккупированный украинский город. Жилье в Мариуполе действительно строится: эдакие потемкинские деревни. Они ужасного качества и возводятся исключительно для телевизионной картинки российских пропагандистов.

Но в последнее время покупать такое жилье россияне не спешат. Во-первых, многие из них перестали радоваться своей "победе" и затаились в ожидании дальнейших действий ВСУ. Никто больше не намерен вкладывать деньги в то, что уже совсем скоро придется вернуть.

Во-вторых, все чаще у приехавших на стройки гастарбайтеров отбирают паспорта, а их самих отправляют на фронт отдавать жизнь за больные амбиции одного человека.

"На днях на одной из мариупольских школ повесили табличку, что теперь эта школа будет носить имя Романа Кутузова", - пишет мой знакомый. Того самого Кутузова, генерал-майора и командующего 1-м армейским корпусом ДНР. Это он отдавал приказы уничтожать Мариуполь в начале полномасштабного вторжения армии РФ на территорию нашего государства.

Это ему, Кутузову, было на руку, чтобы погибло как можно больше гражданских, чтобы погрузить город в боль, скорбь и страх. Только благодаря действиям воинов ВСУ самого Романа Кутузова "демилитаризовали" в июне прошлого года, так что больше ни одного подобного приказа он не отдаст.